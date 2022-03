"Benedetto vigilanteó a sus compañeros": un exBoca fue contundente sobre el escándalo

El ex futbolista de Boca Cristian Traverso, quien fuera campeón de la Copa Libertadores, la Intercontinental y la Sudamericana, y quien además supo hacer un intento por ingresar a la política del club, fue muy duro en sus apreciaciones con respecto al escándalo que se suscitó en el Xeneize con los jugadores Agustín Almendra, Alan Varela y las posteriores declaraciones de Darío Benedetto.



En su nuevo rol de panelista en la noche de TyC Sports, Traverso criticó el accionar del Pipa frente a los micrófonos: "Yo sé que voy a quedar antipático con muchos, porque cuando uno dice algo en contra de los referentes no gusta. No me gustó lo que dijo Benedetto, el problema fue entre Almendra y Battaglia y lo deben solucionar ellos", comenzó.



"Battaglia estuvo excelente, con él me saco el sombrero. Yo no sé si los referentes coinciden al ciento por ciento con lo que dijo Benedetto, porque también con sus declaraciones involucró a Varela. Está mal lo que hizo. Los hinchas pueden tomarlo de buena forma, pero vigilanteó a sus compañeros. Las cosas deben arreglarse dentro del vestuario. ¿Si ya habló el entrenador, para qué lo hizo Benedetto?", finalizó Traverso.

Recordemos que el Pipa, al arribar el plantel a Córdoba para su cruce de Copa Argentina, había declarado muy fuerte contra Almendra, sobre todo, y Varela.

En otras cosas, el centrodelantero dijo que "Almendra nunca entendió la camiseta que tenía puesta" y agregó que "la camiseta de Boca es muy grande para que con Varela anden de joda". /Crónica