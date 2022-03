Las criptomonedas se disparan por la guerra entre Rusia y Ucrania

Por la caída en el rublo ruso que provocó la guerra en Ucrania, el precio de Bitcoin se disparó en los últimos días 13% y alcanzó los US$ 43.000, acompañado por una escalada en Ethereum del 10%, hasta los US$2.880, y del 6% en el Dogecoin.

Las criptomonedas subieron fuerte por la escalada de demanda de ciudadanos rusos escapándose del rublo, luego de que las sanciones internacionales a Rusia hicieran caer a esa moneda un 30% y se estableciera un cepo cambiario en ese país.



La comunidad internacional viene reforzando el cerco financiero sobre Rusia, por eso los ciudadanos rusos buscan cobertura en las criptomonedas. Entre otras medidas, EE.UU. y varios países de la Unión Europea excluyeron a los bancos rusos del sistema de interconexión bancaria Swift e impidieron al Banco Central ruso operar con sus reservas en mercados externos.

Además, otro factor que podría estar impulsando al mercado cripto es la alta demanda en criptomonedas para hacer donaciones a Ucrania, país que publicó en Twitter un mensaje con las direcciones de varias billeteras para recibir donaciones en Bitcoins, Ethereum y Tether.

Varias ONG y voluntarios de Ucrania ya recibieron donaciones por $4,8 millones en criptomonedas, un canal que permite hacer donaciones transfronterizas rápidas sin entidades financieras que puedan bloquear los pagos.

Ucrania pidió también que excluyan a Rusia del mercado de las criptomonedas, casi el único canal que le queda al país ruso luego del cerco financiero al que es sometido. “Estoy pidiendo a todos los principales exchanges que bloqueen las direcciones de los usuarios rusos. Es crucial congelar no solo las direcciones vinculadas a los políticos rusos y bielorrusos, sino también sabotear a los usuarios comunes”, escribió el viceprimer ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov.

La capitalización total de las criptomonedas es de US$ 1,9 billones, según CoinMarketCap, lo que significa que unos US$ 200.000 millones entraron en este mercado desde el lunes. Además, la consultora de datos cripto Kaikos informó que la capitalización del bitcoin (US$ 821.000 millones) ya supera a la del rublo ruso (US$ 638.000 millones).

Antes de este repunte, el bitcoin venía de tener una racha bajista durante enero, aunque en febrero la cotización repuntó algo por algunas noticias positivas, como que la red bitcoin registró un nuevo récord de potencia de minado, con un salto del 54% en el último año. Sin embargo, esta noticia se vio empañada por un informe reciente de que los mineros estaban vendiendo más BTC de los que obtuvieron por su actividad, una señal de que podrían estar buscando capital para enfrentar mayores costos operativos.

Además, otra mala noticia que venían afectando al Bitcoin era que la red de Cardano no para de crecer y estaría superando en transacciones al BTC y Ethereum juntos, gracias a una mayor afluencia de proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi). Esta red está siendo elegida por sus bajas tarifas, pese a que Ethereum registró recientemente su menor tarifa de “gas” (costo por transacción) desde octubre por alrededor de US$ 15.31.