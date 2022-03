En el inicio de clases, Sáenz y Cánepa enviaron un fuerte mensaje contra el bullying

Tal como estaba previsto, el acto de apertura del ciclo lectivo nivel primario se llevó a cabo a las 9 horas en la escuela “Dody Jovanovich”, de Campo Quijano, donde el gobernador Gustavo Sáenz brindó un mensaje para toda la comunidad educativa y para los salteños. El ministro de Educación, Matías Cánepa, también dijo palabras de bienvenida.

El primer mandatario celebró el comienzo de las clases. “Es un día de profunda alegría, por sobre todo para quienes teníamos la responsabilidad de que hoy estos niños y niñas estén en las escuelas. Agradezco a todos lo que hicieron posible de que hoy hagamos realidad lo que corresponde, empezar las clases en tiempo y forma”.

Respecto al sector docente señaló que fue un año de mucho trabajo, en el que se pudieron sentar en una mesa a dialogar. “Tratar de buscar un punto de encuentro y una solución, que permitieron comenzar después de muchos años en tiempo y en forma el ciclo lectivo”.

El mandatario agradeció a la familia docente y a todos lo que hicieron posible el inicio de clases. “Es importante que los intendentes, legisladores, trabajen de manera conjunta dejando de lado intereses personales. Más del 40% del presupuesto de la provincia está destinado a educación, porque la educación es fundamental, estamos invirtiendo en el futuro de nuestros hijos y en el futuro de la provincia”.

Sáenz también brindó un mensaje contra el bullying. “Cada compañerito es un amigo, comparte con ustedes todos los días, sus alegrías, sus tristezas, por eso les quiero pedir el compromiso de cuidar al amigo que un día está triste, de estar más juntos que nunca y entender que son todos iguales, que vienen a aprender y a crecer como seres humanos”, expresó.

El ministro de Educación Matías Cánepa también pidió “un compromiso a no burlarse de los compañeros, a no burlarse de nadie, si lo hacen pedirle perdón y tratar de no hacerlo nunca más, tratar de no dejar a nadie solo, que se ayuden”.

Cánepa destacó que fue un tiempo muy complejo el 2020 y el 2021, “quiero agradecer a toda la comunidad educativa por todo el esfuerzo y el trabajo, quiero agradecerle a los intendentes por su compromiso con la educación como pudimos trabajar en las obras de infraestructura que necesitan nuestras escuelas, a los legisladores porque las cosas se solucionan cuando uno trabaja en conjunto”.

Respecto a los objetivos fundamentales del año lectivo, Cánepa señaló la importancia de “que los chicos estén en el colegio, que no abandonen, no se puede hablar de educación si los chicos no están en las escuelas. Se ha venido trabajando con el ministerio de Educación de la Nación en el programa de revinculación, se armaron equipos de psicopedagogos, psicólogos y docentes y hemos ido a buscar a los chicos que abandonaron las aulas”.

Por último, el ministro también pudo el foco en la necesidad de “que lo que se enseña sea contenido valioso para que nuestros niños y jóvenes tengan pensamiento crítico, sean reflexivos, que puedan llevar adelante proyectos de vida, sean personas libres y responsables, comprometidas con la sociedad. El otro aspecto es la formación para el mundo del trabajo”.