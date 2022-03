Hucena destacó la mirada federal de la gestión de Gustavo Sáenz

El secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hucena, opinó sobre el discurso de apertura de sesiones del gobernador Gustavo Sáenz. “El mensaje del gobernador Gustavo Sáenz tuvo una mirada federal porque la gestión provincial tiene una impronta federal”, dijo al ser consultado en el programa “Cuarto Oscuro” (FM La Cuerda 104.5) por el discurso del primer mandatario ante la Asamblea Legislativa.

“En el interior se recibió de manera muy positiva el mensaje porque diputados, senadores e intendentes saben que hay una mirada altamente federal para llevar adelante un proceso de superación de la provincia”, añadió.

El ex diputado provincial por el departamento de Orán remarcó que “nunca es fácil gobernar y mucho menos en tiempos de pandemia como los que le tocaron a Sáenz, pero el interior lo acompaña porque entiende que las políticas públicas son federales y llegan a los 60 municipios de la provincia”.

Hucena ejemplificó esa mirada federal con el caso de Salta Forestal: “el gobernador Sáenz dispuso que el 100% de lo que se recauda en concepto de canon se distribuye entre los 5 municipios del Departamento Anta y no como era antes. Ahora un 50% se distribuyen entre los 5 municipios como establece la ley vigente, pero el gobernador dispuso que el otro 50% no quede en Rentas Generales si no que vuelva en obras (por ejemplo, en el Hospital de Joaquín V. González o en una nueva Planta de Pavimento para mejorar los caminos y hacer cordón cuenta en los pueblos) para esos municipios” precisó Hucena.

“Hoy los municipios son los ejes centrales del desarrollo de la provincia que impulsa el gobierno provincial. Ya no sólo piden obras públicas, sino que discuten políticas sanitarias, educativas y de seguridad y eso es posible por la impronta federal del gobierno”, remató.