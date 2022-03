Liberaron a los policías implicados en la muerte de un hombre en Atocha: la querella apelará

En el marco de la investigación por la muerte de Daniel Liborio Juárez, de 39 años, quien perdió la vida durante un operativo policial por violencia de género realizado en su casa de barrio Atocha II, donde también resultó herido un efectivo policial, el abogado de la viuda, Santiago Pedroza, brindó detalles de los avances de la investigación y los resultados de la autopsia.

“Ayer tuvimos conocimiento de que recuperaron la libertad los tres policías detenidos con medidas sustitutivas, eso no significa que sean inocentes sino que recuperan la libertad con un montón de condiciones”, dijo en InformateSalta.

Para el abogado y para el fiscal, la liberación es prematura. “Nosotros también vamos a apelar la posición del juez de garantía de otorgar la libertad porque son funcionarios policiales y pueden entorpecer la investigación”.

Pedroza se refirió a un posible entorpecimiento de la investigación en un momento crucial de los expedientes, "no corresponde la libertad. En la autopsia tenemos un solo tiro mortal, hay cuatro plomos en el lugar, dos disparos de escopetas. El disparo mortal ingresa por la zona baja de la espalda, desde el costado trasero, es casi un tiro por la espalda, la trayectoria de la bala sale por la parte de atrás del glúteo. Es terrible porque cercena todo los órganos alrededor, además de producir una importante hemorragia que produce la muerte”, describió.

Según detallo el abogado, por la manera en la que ingresa la bala, la víctima podría haber estado arrodillada o acostada. “Hay 36 marcas en el cuerpo. Con este disparo, el hombre quedó automáticamente en código rojo por el sangramiento. Se llaman dos ambulancias, una en código amarillo y otra en código rojo. La que ingresa en código amarillo atiende automáticamente al policía que recibe la puñalada”.

Pedroza sostuvo que los profesionales de la salud demoraron dos horas en atenderlo, ya prácticamente no tenía sangre. “Estamos en instancias de investigar no solo un homicidio, sino también un abandono de persona seguid de muerte. No justificamos lo que hizo el hombre de atacar al policía, pero deberían haberlo reducido y puesto a disposición del juez y no hacer justicia por manos propias”.

Sobre el desenlace de los hechos, el defensor describió: “Había una situación de violencia de género en donde una pareja estaba discutiendo. El hombre estaba en el comedor rompiendo unas cosas y gritando, ella estaba en el fondo, no había contacto físico, en ese momento entra la policía, el actuar de la policía estuvo bien inicialmente y estuvo mal el actuar del hombre en atacarlos, pero después la policía tenía que actuar profesionalmente, reducirlo y ponerlo a disposición del juez, no tomar venganza”.