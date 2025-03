Fue a cobrar la jubilación y entraron a robar a su vivienda, asegura que no es la primera vez

Durante el mediodía del miércoles una adulta mayor fue víctima de un robo. Delincuentes ingresaron a su vivienda en B° 2 de Abril, Embarcación.

María, la victima conoce a los delincuentes y cuando iba en un remis vio que los sujetos iban para su casa por lo que le pidió a su albañil de confianza se acercara a vigilar.

"Yo los vi cuando salí de acá, lo vi a Manu, dimos la vuelta y venía con dos más" y pensó que le iban a ingresar a robar por lo que le pidió a un conocido que le cuidara la casa pero cuando llegó los sujetos ya habían revuelto todo, por ahora no saben que se llevaron.

Los delincuentes, a plena luz del día, rompieron la placa de la puerta de lata de la cocina, que conecta al fondo de la vivienda e ingresaron.

"Eran tipo 9 de la mañana, yo sabía, siempre me hacen lo mismo, sabe que cuando yo me voy no queda nadie acá, solamente mi perro, mirale la cara, no sé si le pegaron. Esta es la segunda vez", reclamó.

La hija de la víctima confirmó que el perro se encuentra lastimado y asustado a pesar de ser un perro entrenado. "Tienen que cambiar las leyes, no se les puede hacer nada, son menores o enfermas. Saben que mi mamá vive sola y que estuvo al borde de la muerte. No podemos dejar ni la escoba afuera y al perrito menos porque pasan y lo lastiman".

La mujer aseguró por UVC Canal 10, que el barrio 2 de Abril se volvió inseguro porque quedó entre dos barriadas complicadas como lo son Eva Perón y La Misión Cherenta".