"La hice m... con un cuchillo, tenía que descargarme", expresó el asesino de Macarena Blanco

La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, ordenó elevar a juicio la causa que se sigue contra Aarón Alejandro Zárate (19), acusado del delito de homicidio agravado por ser cometido con ensañamiento y alevosía, odio de género y mediar violencia de género en perjuicio de Macarena Sol Blanco Domínguez.

En la misma causa, Emilio Vicente Sivila (36) y Sergio Ignacio Rueda Mollins (44) están acusados del delito de facilitación de la prostitución.

Tras ser individualizado, el acusado que habría sido autor del homicidio, personal policial se hizo presente en el domicilio de Zárate, pero lo encontraron en la vía pública de la zona. Al ser interceptado se identificó y dijo “ya sé porque me están buscando” de manera espontánea siguió narrando que luego que su padrastro lo dejó en su casa, se cambió y se dirigió a la calle Alvarado en donde había pactado un encuentro con una joven que trabaja ofreciendo servicios sexuales mediante una página de Internet, que se dirigió al lugar a bordo de un remis que lo dejó a una cuadra del lugar.

Agregó que estaba en la habitación de la mujer, mantuvieron relaciones sexuales y después dijo, “se me fue la mano, estaba shockeado estaba loco, tenía que descargarme, tenia miles de problemas… yo la hice mierda con un cuchillo que tengo para defenderme, después que salí de la habitación me fui a dar un par de vueltas por el centro y estuve todo el fin de semana caminando por el centro, no quería ir a mi casa, quería suicidarme, estaba loco… yo ahora me estaba yendo a Villa Las Rosas a entregarme”.