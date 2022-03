Advierten que la hambruna mundial es inevitable, ya que Rusia y Ucrania son los principales productores de trigo

Casi no he dormido nada en todos estos días, en el trabajo casi todo el tiempo, tengo niebla mental. Tal vez por el exceso de trabajo, pero siento que estoy en un mundo surrealista".

La caja de Pandora está abierta: un verdadero horror mundial comenzará en el verano: la hambruna mundial es inevitable ya que Rusia y Ucrania son los principales productores de trigo.

No puedo decir qué guió a los responsables a decidir proceder con la ejecución de esta operación (invasión de Ucrania), pero ahora nos culpan metódicamente (FSB). Estamos siendo regañados por nuestro análisis. Recientemente, nos han presionado cada vez más para que preparemos más informes.

Todos estos consultores políticos y políticos y los poderes fácticos están provocando el caos. Lo más importante es que nadie sabía que habría una guerra de este tipo: se ocultó a todos.

Por ejemplo, se piden que se analicen varios resultados y consecuencias de un ataque de meteórico en Rusia.

Así que investigas el modo de ataque y te dicen que es solo hipotético y que no te preocupes por los detalles, por lo que entiendes que el informe solo pretende ser una casilla de verificación para algún burócrata, y las conclusiones del análisis deben ser positivas para Rusia, de lo contrario, básicamente te interrogan por no hacer un buen trabajo.

Entonces, debes escribir que tenemos todas las medidas necesarias disponibles para anular los efectos de un tipo de ataque determinado.

Estamos completamente sobrecargados de trabajo.

Pero luego resulta que lo hipotético se ha convertido en realidad, y el análisis que hemos hecho sobre ese hipotético es una basura total. No tenemos respuesta a las sanciones debido a esto. Nadie sabía que habría tal guerra, por lo que nadie se preparó para estas sanciones.

Es la otra consecuencia del secreto: dado que todos se mantuvieron en la oscuridad, ¿cómo podríamos prepararnos para ello?

Kadyrov (tropas Chechenas) se ha vuelto loco. Nosotros (FSB) estuvimos muy cerca de tener un conflicto con él porque los ucranianos afirmaron haber recibido información del FSB sobre su escuadrón en Kiev.



El escuadrón de Kadyrov fue completamente demolido antes de que tuvieran la oportunidad de luchar y volaron en pedazos. No tengo ninguna información de que haya sido una filtración del FSB a Ucrania, por lo que le daría una probabilidad del 1-2%, pero no puedo excluir esta posibilidad por completo.

Nuestra Blitzkrieg se ha derrumbado por completo. Es imposible completar la tarea: si Zelensky y sus adjuntos fueran capturados en los primeros 3 días, todos los edificios clave también fueran capturados y se hubiesen vistos obligados a leer una declaración de rendición al país,

entonces la resistencia de Ucrania probablemente se habría disuelto a un nivel mínimo. Teóricamente. ¿Pero entonces, qué? Incluso en este resultado IDEAL, quedaba un problema irresoluble: ¿Quién es la contraparte de nuestras negociaciones?

Si eliminamos a Zelensky, está bien, ¿quién firmará el acuerdo? Si Zelensky firma, entonces ese acuerdo no tiene valor después de que lo eliminemos. ОПЗЖ (El Partido de la Oposición en Ucrania que colabora con Rusia) se ha negado a cooperar.

Medvechuk, el cobarde, se escapó. Hay otro líder, Boyko, pero también se negó, incluso su propia gente no lo entenderá. Quería traer de vuelta a Tsaryova, pero incluso nuestros muchachos están en su contra aquí en Rusia. ¿Traer de vuelta a Yanukovich? ¿Pero cómo?

Si decimos que no podemos ocupar, entonces el gobierno recién formado será derrocado en 10 minutos tan pronto como nos vayamos.

¿Para ocupar? ¿Dónde encontraríamos tanta gente? Oficina del comandante del Ejército, policía militar, contrainteligencia, seguridad: incluso con la mínima resistencia de los ucranianos, necesitaríamos más de 500 000 personas, sin incluir el suministro y la logística.

Hay una regla: si intentas cubrir un liderazgo de mala calidad con cantidad, empeorará todo. Y repito este sería el problema en el ESCENARIO IDEAL, que no existe.

¿Y ahora qué? No podemos anunciar una movilización general por dos razones:

1) La movilización hará implosionar la situación dentro de Rusia: política, económica y social.

2) Nuestra logística ya está sobrecargada hoy. Podemos enviar un contingente mucho más grande a Ucrania, ¿y qué obtendríamos? Ucrania: un país territorialmente enorme, y su odio hacia nosotros es astronómico.

Nuestras carreteras simplemente no pueden acomodar el reabastecimiento de tales convoyes, y todo se detendrá. Y no podemos lograrlo desde el lado de la administración debido al caos actual.

Estas dos razones existen al mismo tiempo, aunque una sola de ellas es suficiente para romper todo.

Con respecto a las pérdidas militares rusas: no conozco la realidad, nadie lo sabe. Hubo alguna información los primeros 2 días, pero ahora nadie sabe lo que está pasando en Ucrania. Hemos perdido contacto con las principales divisiones. (!!)

Pueden restablecer el contacto o pueden disiparse bajo un ataque, e incluso los comandantes no saben cuántos están muertos, heridos o capturados. El total de muertos definitivamente es de miles, tal vez 10,000, tal vez 5,000, o tal vez solo 2,000.

Pero incluso a nuestras órdenes nadie lo sabe. Pero probablemente más cerca de 10.000 soldados rusos muertos. Y no contamos las pérdidas en DNR y LNR.

Ahora incluso si matamos a Zelensky o lo hacemos prisionero, nada cambiará. El nivel de odio hacia nosotros es similar al de Chechenia. Y ahora, incluso aquellos que nos son leales en Ucrania están públicamente en nuestra contra.

Porque todo esto fue planeado desde arriba (en Rusia), porque nos dijeron que tal escenario no sucedería (invasión de Ucrania) excepto si fuéramos a ser atacados primero.

Porque nos dijeron que necesitamos maximizar nuestras amenazas para negociar un resultado a través de la paz. Porque ya estábamos preparando protestas contra Zelensky en Ucrania sin considerar nunca invadir Ucrania.

Ahora, las pérdidas de civiles en Ucrania seguirán una progresión de patrón geométrico, y la resistencia contra nosotros solo se hará más fuerte. Las infanterías ya intentaron ingresar a las ciudades: de 20 grupos de paracaidistas, solo uno tuvo un éxito "provisional".

Recordemos la invasión de Mosul. Es una regla: sucede con todos los países, nada nuevo. ¿Asediar? Durante las últimas décadas en Europa, Serbia es el mejor ejemplo, las ciudades pueden seguir funcionando bajo asedio durante años. Los convoyes humanitarios de Europa a Ucrania son solo cuestión de tiempo.

Nuestro plazo condicional es junio. Condicional porque en junio no quedará economía en Rusia, no quedará nada.

En general, la próxima semana habrá un colapso (en Rusia) de cualquiera de los dos bandos (a favor o en contra de la guerra), simplemente porque la tensión actual (en Rusia) es insostenible.

No tenemos análisis, no podemos hacer pronósticos en este caos, nadie podrá decir nada con certeza (en Rusia).

Actuar a través de la intuición, especialmente con emociones intensas, no es un juego de póquer. Pero nuestras apuestas tendrán que crecer en tamaño con la esperanza de que alguna opción triunfe. La tragedia es que fácilmente podemos calcular mal y, como resultado, perderlo todo.

En general, Rusia no tiene salida. No hay opciones para una posible victoria, solo de pérdidas, eso es todo.

"Hemos repetido al 100% nuestro error del siglo pasado, cuando decidimos patear al "débil" Japón para lograr una victoria rápida, y resultó que nuestro ejército estaba en un estado de calamidad total.

Luego, comenzamos una guerra hasta el final victorioso, luego comenzamos a reclutar a los bolcheviques para reeducarlos en el ejército. Luego, estos bolcheviques apenas conocidos recogieron sus consignas contra la guerra y comenzaron a hacer esas cosas...

De las ventajas: hicimos todo lo posible para asegurarnos de que no hubiera ni una pista de que enviamos unidades militares penales al frente. Si recluta prisioneros políticos y socialmente indeseables, el espíritu moral del ejército será negativo.

El enemigo (Ucrania) está motivado. Monstruosamente motivado. Sabe cómo pelear, muchos comandantes capaces. Tienen armas y apoyo. Simplemente estableceremos un precedente de catástrofe humana en el mundo.

Lo que más tememos: La parte superior está tratando de enmascarar viejos problemas con nuevos problemas. En gran parte por esta razón, Donbass sucedió en 2014: necesitábamos distraer a Occidente de la primavera rusa en Crimea, por lo que la llamada crisis de Donbass tuvo que atraer toda la atención de Occidente y convertirse en moneda de cambio. Pero problemas aún mayores comenzaron allí. Luego decidimos presionar a Erdogan para que consiguiera 4 tuberías para la Corriente del Sur (gas) y entramos en Siria.

Esto es después de que Suleimani (Guardia Revolucionaria Islámica) nos proporcionara información falsa a sabiendas para resolver sus propios problemas. Como resultado, no pudimos resolver el problema con

Crimea y los problemas de Donbass no desaparecieron.

Southern Stream se redujo a 2 tuberías (gas), y Siria está colgando: nos vamos y Assad será derrocado y quedaremos como idiotas, y permanecer allí es difícil y sin sentido.

No sé a quién se le ocurrió la "Blitzkrieg de Ucrania". Si hubiéramos recibido todos los aportes reales, como mínimo habríamos señalado que el plan inicial es discutible y que mucho debe reevaluarse. Mucho tuvo que ser reevaluado.

Ahora estamos en porquería (lenguaje PG) hasta el cuello, y no sabemos qué hacer. La “desnazificación” y la “desmilitarización” no son categorías analíticas porque no tienen parámetros formulados concretamente mediante los cuales se pueda evaluar el cumplimiento de los objetivos.

Ahora estamos atascados esperando hasta que algún asesor mentalmente jodido convenza a la cúpula de iniciar un conflicto con Europa, con demandas para reducir las sanciones: o aflojan las sanciones o la guerra.

¿Y si Occidente se niega? En ese caso, no excluiré que seamos arrastrados a un conflicto internacional real, al igual que Hitler en 1939. Nuestra "Z" se equiparará a la esvástica.

¿Existe la posibilidad de un ataque nuclear localizado (en Ucrania)? Si. No para ningún objetivo militar. Tal arma no ayudará con la ruptura de las defensas. Pero con el objetivo de asustar a todos los demás (Occidente).

Estamos trabajando para crear un escenario para culpar de todo a Ucrania. Naryshkin (Director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia) y su SVR están excavando el terreno para demostrar que Ucrania estaba construyendo armas nucleares en secreto.

Están martillando lo que ya analizamos y cerramos el libro: no podemos simplemente inventar ninguna evidencia o prueba y existencia de especialistas y Uranio. Ucrania tiene una tonelada de isótopo 238 empobrecido, esto no es nada. El ciclo de producción es tal que no puedes hacerlo en secreto.

Una bomba sucia no se puede crear en secreto. Las antiguas plantas de energía nuclear de Ucrania solo pueden producir el material como subproducto en cantidades mínimas. Los americanos tienen tal vigilancia en estas plantas con MAGATE que hasta hablar de eso es una estupidez.

¿Sabes lo que comenzará en una semana? Dejemos que sea parejo en 2 semanas. Vamos a estar tan jodidos que empezaremos a recordar los buenos y hambrientos días de los 90.

A medida que se cierran los mercados, Nabiullina parece estar dando los pasos correctos, pero es como tapar agujeros en un barco con los dedos. La situación se abrirá paso de todos modos y aún más fuerte. Nada se resolverá en 3 o 5 o 7 días más.

Kadyrov está pateando sus cascos no sin razón. Ellos tienen sus propias aventuras. Creó un nombre para sí mismo como el invencible, y si cae una vez, su propia gente lo eliminará.

Próximo. Siria. “Chicos, esperen, todo terminará en Ucrania y luego fortaleceremos nuestras posiciones en Siria”. Y ahora, en cualquier momento, nuestro contingente estacionado allí puede quedarse sin suministros, y luego vendrá una presion ridícula...

Turquía está cerrando el estrecho y enviar suministros a Siria por aire es lo mismo que calentar un horno con dinero en efectivo. Tenga en cuenta: todo esto está sucediendo al mismo tiempo, y ni siquiera tenemos tiempo para ponerlo todo en una pila para su análisis.

Nuestra posición actual es como Alemania en 1943-1944, pero esa es nuestra posición INICIAL en Ucrania.

A veces me pierdo en este exceso de trabajo, a veces se siente como si esto fuera solo un sueño y todo es como antes.

Con respecto a las prisiones, empeorará. Las tuercas comenzarán a apretarse hasta la sangre. En todas partes. Para ser franco, puramente técnicamente, esta es la única forma de mantener el control de la situación.

Ya estamos en modo movilización total. Pero no podemos permanecer en este modo por mucho tiempo, pero nuestros horarios son desconocidos y solo empeorará. La gobernanza siempre se desvía de la movilización. E imagínate: puedes correr 100 m, pero inténtalo en un maratón.

Y así, con la pregunta ucraniana nos lanzamos como si fuéramos a una carrera de 100 metros, pero resultó que nos habíamos inscrito en un maratón. Y esta es una breve descripción de los acontecimientos actuales.

Para ofrecer más cinismo, no creo que Putin presione el botón rojo para destruir el mundo entero.

Primero, no es una persona la que decide, y alguien se negará. Hay muchas personas involucradas en el proceso y no hay un solo botón “rojo”.

En segundo lugar, existen ciertas dudas de que realmente funcione correctamente.

La experiencia demuestra que cuanto más transparentes son los procedimientos de control, más fácil es identificar los problemas. Y donde es turbio quién controla qué y cómo, pero siempre presenta informes llenos de bravuconería, es donde siempre hay problemas.

No estoy seguro de que el sistema del "botón rojo" funcione de acuerdo con los datos declarados. Además, el combustible de plutonio debe cambiarse cada 10 años.

En tercer lugar, y esto es lo más repugnante y triste, personalmente no creo en la voluntad de Putin de sacrificarse cuando ni siquiera permite que sus ministros y asesores más cercanos estén cerca de él.

No importa si se debe al miedo de Putin al COVID o a un posible asesinato. Si Putin tiene miedo de que las personas más confiables estén cerca de él, ¿cómo podría elegir destruirse a sí mismo y a sus seres queridos?