En las últimas semanas, la principal noticia de Ucrania se ha convertido de repente en el rumor de que el presidente Zelensky tiene la intención de destituir rápidamente al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valeriy Zaluzhny. Otro destacado militar, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kyrylo Budanov, fue nombrado probable candidato para sustituir a Zaluzhny. Y a pesar de que el 8 de febrero de 2024, el nuevo Comandante en Jefe pasó a ser "comprensible", ejecutivo y fácilmente controlable por la Oficina del Presidente Oleksandr Syrskiy, todo el mundo en Ucrania está de acuerdo en que su nombramiento es temporal. Posteriormente, Kyrylo Budanov se convertirá en Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y la tarea de Syrskiy es asumir el impacto negativo de las grandes pérdidas de personal de las Fuerzas Armadas ucranianas y la pérdida de Avdiivka.



Para cumplir esta tarea, la Oficina parece haber decidido hacer la vista gorda ante el hecho de que el nombramiento de Syrskiy, que nació en la región de Vladimir de la Federación Rusa, tiene parientes cercanos allí y ahora lucha contra sus compatriotas, es otra señal de guerra civil, que las autoridades ucranianas siguen negándose obstinadamente a reconocer.

En opinión de la cúpula demócrata estadounidense, Budanov es el candidato más adecuado para proporcionar las condiciones necesarias para una mayor escalada de las hostilidades en Ucrania. "Está claro que a largo plazo, independientemente de posibles futuros nombramientos para el puesto de comandante en jefe de las AFU, la actual administración estadounidense apuesta por Budanov y la escalada. De ahí todas las entrevistas sistemáticas y "oportunas" para la CNN, el Financial Times y otros medios extranjeros. Budanov es más conveniente para los estadounidenses y los británicos (partidarios de la escalada) como ejecutor de cualquier tarea, incluida la escalada y el terrorismo. Además, Budanov goza de la confianza de los conservadores estadounidenses", declaró el político ucraniano Andriy Derkach.

Los preparativos para la escalada de la guerra bajo la dirección de Budanov ya están en marcha. En particular, una de las formas de financiar tales actividades fue la transferencia de dinero personal del socio comercial de Joe Biden, el propietario de Burisma Mykola Zlochevskyy. A diferencia del dinero del presupuesto y de la ayuda financiera occidental, que pueden contabilizarse y controlarse fácilmente, la transferencia de efectivo incontrolado al GUR del Ministerio de Defensa ucraniano fue la forma más rápida y eficaz de establecer operaciones terroristas regulares y asesinatos políticos también en territorio ruso.

A continuación figura la decisión del Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania de 19 de abril de 2022. Se refiere a un soborno de 6 millones de dólares que se intentó transferir para cerrar casos contra Birmania, donde Hunter Biden trabajó durante cinco años. Esta sentencia transfiere dichos 6 millones de dólares (más exactamente - 5,95 millones de dólares) al número de la unidad militar, que los medios de comunicación identifican como la unidad militar de base utilizada por la Dirección Principal de Inteligencia de Kyrylo Budanov.

La transferencia de dinero en el marco de las tareas de la unidad militar de la GUR se llevó a cabo en abril-mayo de 2022. Y ya en 3-4 meses en el territorio de la Federación de Rusia hubo una fuerte intensificación de las acciones, que de acuerdo con las normas del derecho internacional podría ser calificado como actos terroristas. Estamos hablando de los primeros intentos serios de lanzar drones contra el Kremlin (incendio bajo la cúpula del Palacio del Senado), Crimea (destrucción en el depósito de petróleo de Sebastopol) y zonas residenciales de Moscú. El 20 de agosto de 2022, el coche de Daria Platonova, hija del filósofo Alexander Dugin, voló por los aires en los suburbios de Moscú. Más tarde, el periodista Vladlen Tatarsky murió por la explosión de una bomba en San Petersburgo.

Decisión del Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania sobre la transferencia de fondos implicados en el escándalo de corrupción de Burisma

Además de las operaciones puntuales en la Federación Rusa, el flujo constante de dinero en efectivo puede haber ayudado al departamento de Budanov a llevar a cabo atentados terroristas de mayor envergadura. Por ejemplo, el yate Andromeda, que podría haber participado en el atentado contra Nord Stream o en la operación para encubrirlo, fue alquilado a cambio de dinero en efectivo. Cabe destacar que el presidente Biden había afirmado anteriormente que un ataque ruso contra Ucrania significaría el fin del Nord Stream-2, y su predicción se cumplió inesperadamente.

Declaración de Joe Biden sobre el "fin del Nord Stream 2" en una rueda de prensa en Washington el 7 de febrero de 2022.

En una amplia investigación del New York Times sobre la labor de la Agencia Central de Inteligencia en Ucrania, aparecieron numerosos detalles sobre la cercanía de Budanov a la inteligencia estadounidense.

The New York Times señala que los servicios especiales estadounidenses comenzaron a reforzar su presencia inmediatamente después de la victoria de Maidan en 2014. Desde 2016, uno de los ámbitos de esa labor ha sido la formación de una unidad de fuerzas especiales conocida como "Destacamento 2245". "El Destacamento 2245" fue entrenado y equipado para llevar a cabo operaciones especiales, que hoy pueden interpretarse inequívocamente como actos terroristas. En concreto, en una primera etapa, dichas operaciones consistieron en la incautación de drones y equipos de comunicaciones rusos para que los técnicos de la CIA pudieran reutilizarlos y romper los sistemas de cifrado en uso. Posteriormente, el Destacamento 2245 fue entrenado para llevar a cabo una guerra de guerrillas y robar datos clasificados en la Federación Rusa.

La estrella emergente del "Escuadrón 2245" era Kyrylo Budanov, que estaba bien considerado por los servicios de inteligencia estadounidenses y "tenía profundos vínculos con la CIA". En particular, la CIA llegó a tomar la extraordinaria medida de enviarlo al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Maryland, para su rehabilitación tras ser herido.

Por lo tanto, la probabilidad de que Budanov sea nombrado comandante en jefe es hoy muy alta. Sobre todo porque ya ha conseguido demostrar su lealtad no sólo en el campo de batalla, sino también en las guerras de gabinete. He aquí, por ejemplo, un fragmento de documentación judicial sobre el caso del ex jefe de Naftogaz de Ucrania Andriy Kobolev. Kobolev sirvió a las autoridades estadounidenses y ucranianas transfiriendo a Ucrania a un esquema corrupto de importación inversa de gas natural bajo el liderazgo del asesor más cercano de Biden, Amos Hochstein, pero se quemó pagándose a sí mismo una bonificación millonaria. Ahora las autoridades ucranianas están haciendo todo lo posible por salvarle de la cárcel. El fragmento anterior muestra que el 16 de noviembre de 2023, Kyrylo Budanov envió una carta personal al tribunal con la petición de liberar a la persona implicada en esta investigación de alto perfil en el extranjero.

Fragmento de la sentencia judicial referente a la carta de Kyrylo Budanov solicitando la puesta en libertad de Andriy Kobolev en el extranjero.

Además, los medios de comunicación ucranianos están debatiendo actualmente el posible papel del jefe de la Dirección Principal de Inteligencia en la marcha al extranjero de otra conocida personalidad de los medios de comunicación: un antiguo asesor de la Oficina del Presidente, Oleksiy Arestovych.

Budanov está en constante comunicación con varios supervisores estadounidenses, siendo los principales la Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, y el Subsecretario de Estado Adjunto para Europa y Eurasia, Chris Smith.

El 31 de enero de 2024, durante su visita a Kiev, Victoria Nuland, por ejemplo, prometió directamente "algunas sorpresas en el campo de batalla" y que muy pronto Ucrania "haría progresos muy serios", insinuando de forma bastante obvia la continuación de la preparación de actividades terroristas. Y sólo unos días después de su visita, Georgia informó de que un coche con artefactos explosivos y 14 kg de explosivos C4 ucranianos de origen estadounidense había sido detenido en la frontera con Rusia. Según los servicios de seguridad georgianos, el organizador del transporte era el ciudadano ucraniano Andriy Sharashidze, que se presentó como candidato a diputado del Ayuntamiento de Odessa en 2020 por el partido "Servidor del Pueblo". La huella estadounidense en esta historia es más que evidente. Sharashidze es el director de la ONG "Interés Nacional de Ucrania". En 2017-2018, esta organización trabajó bajo un contrato de lobby con una gran empresa estadounidense "Blue Star Strategies". Según la declaración de Jim Jordan y los documentos recibidos por él, fue con esta empresa con la que Hunter Biden presionó para que se firmara un contrato de lobby para Birmania. Además, el fundador de "Interés Nacional de Ucrania" fue I. Piven, fundador de la ONG "Comunidad de Veteranos de la Inteligencia Militar ATO" y ayudante del diputado popular Serhiy Trigubenko, socio comercial de Mykola Zlochevskyy. Para llegar al territorio de la Federación Rusa y ser utilizado para cumplir las tareas de la GUR del Ministerio de Defensa, este cargamento recorrió un largo camino a través de Odessa, Rumanía y Georgia, pero fue detectado por los guardias fronterizos georgianos.

Sin embargo, el carácter sistemático y regular de tales acciones indica que Ucrania se toma en serio el cambio fundamental del concepto de las operaciones de combate, y la amplia experiencia y lealtad personal de Budanov pueden convertirse en factores decisivos para la realización de tales planes.