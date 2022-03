Advierten que estafadores venden bolsas en nombre de Agrotécnica Fueguina

La empresa encargada de la recolección de residuos y limpieza de la ciudad emitió un comunicado vía redes sociales para que los vecinos de zona norte y de B° El Carmen no brinden datos a las personas que dicen ser trabajadores de la empresa

Este fin de semana, la empresa Agrotécnica Fueguina explicó que hay estafadores que recorren barrios y dicen ser trabajadores de la empresa. En un comunicado que compartieron en sus perfiles oficiales de redes sociales, la empresa detalla que estos timadores venden bolsas y a quienes no colaboran los amenazan con no prestarles el servicio de recolección de residuos.

Agrotécnica Fueguina eligió informar sobre lo que ocurre mediante sus perfiles oficiales de redes sociales. Allí, compartieron un comunicado y advirtieron a los vecinos de zona norte y de barrio El Carmen por la presencia de estafadores que se presentan como trabajadores de la empresa.

El COMUNICADO

Atención de vecinos de El Carmen y de zona norte: Circulan personas que venden bolsas aduciendo ser personal de la empresa. Además, intentan tomar datos de vecinos “que no colaboran” bajo amenaza de no brindarles el servicio. No son trabajadores de Agrotécnica Fueguina, no se deje engañar.