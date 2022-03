Lucas Godoy: “Estamos aquí porque Macri endeudó al país"

Lucas Godoy se prepara para una semana que tendrá al congreso nacional como escenario de uno de los debates más intensos que se viene: el acuerdo con el FMI que el gobierno nacional remitió al parlamento para su aprobación. Fue en el programa CUARTO OSCURO que se emite por FM La Cuerda (104.5). Allí reconoció cierta destreza de la oposición para poner en foco las discusiones en el Frente de Todos y ocultar el origen de todo el proceso.

“El otro día se difundió una encuesta que decía que más de la mitad de la población desconocía que la deuda con el FMI de 45 mil millones de dólares fue contraída por la anterior gestión. Es importante tener una discusión seria y ello incluye saber que estamos aquí porque Macri endeudó al país de la noche a la mañana y sin pasar por el Congreso por un dinero que la Justicia debe investigar dónde está, quienes son las empresas o las personas que se lo llevaron. La deuda fue contraída de manera irresponsable e insostenible con un crédito stand by que no tiene antecedentes. Además, se fugaron casi la totalidad de esos 45 mil millones de dólares. No hubo inversión de ningún tipo con ese dinero. Lo dijo hasta el propio FMI y lo dijo el propio Macri al reconocer que esa plata la usaron para pagarle a los bancos que se quería ir luego de las primarias de agosto del 2019”, relató.

En ese sentido, Godoy dijo que el acuerdo alcanzado por el gobierno nacional es el mejor posible y para ejemplificarlo recordó que no impone privatizaciones de ningún tipo y tampoco reformas estructurales para las relaciones laborales o el sistema previsional. Consultado si le genera ruido la posibilidad de que el Frente de Todos vote dividido el acuerdo, el legislador dijo que “no le tengo miedo a la posibilidad de que se vote dividido. Somos una coalición que tiene diferentes enfoques pero en un marco de unidad. Algunos compañeros ya hicieron públicas sus opiniones, pero no me corresponde a mí adelantar si votaran en contra o no porque la charla que mantengo con ellos no incluyeron definiciones de ese tipo”.

Puesto a opinar sobre cómo podría afectar el acuerdo a la provincia de Salta, Godoy aseguró que “sería más perjudicial no acordar que acordar. Eso como marco general. Sí habría que ver el tema del recorte a subsidios para la energía que afecta a las tarifas. Para eso se debe buscar una segmentación pensando no sólo en términos de poder adquisitivo que es lo que ya se plantea en el acuerdo; sino también en términos de región. No puede pagar lo mismo o más una familia humilde de Salta capital que una persona rica en el lugar más ostentoso de la Ciudad de Buenos Aires”, enfatizó el legislador.