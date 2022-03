Acuerdo del FMI: "La recuperación económica ya no está en manos del kirchnerismo"

Intensa es la actividad en el Congreso de la Nación por estos días ya que sus integrantes debaten entre ellos el acuerdo entre el Gobierno con el FMI por el pago de la deuda, con voces a favor y en contra que ya se comienzan a escuchar al respecto.

En ese contexto, este lunes el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, se hizo presente ante los legisladores para defender el acuerdo y convencer a los mismos de acompañar con su voto el plan de pago.

Con este escenario InformateSalta se comunicó con el diputado nacional Miguel Nanni, quien primeramente habló sobre la presentación del funcionario del Ejecutivo. “Hasta ahora está dando una carta de buenas intenciones, el ministro reconoció en primer lugar que la Argentina no tiene fondos ni cuenta con reservas para hacer frente a los compromisos que se vienen, por eso la necesidad de un nuevo programa de refinanciación”, reflexionó.

A esto puntualizó que Guzmán dio a entender que el país no podrá hacer frente a los compromisos que tenga. “Lo que vemos es que las respuestas del ministro son voluntaristas, no hay incentivos para que un productor produzca más, la clave aquí es que Argentina exporte más en su valor agregados, pero esas cuestiones no están en el radar del Gobierno”, fue crítico el legislador salteño.

En cuanto al proyecto del acuerdo, Nanni reafirmó que desde la oposición la intención es que el país no entre en secesión de pago. “Venimos a escuchar la propuesta del ministro y mañana o pasado decidiremos qué forma toma el acuerdo y si estamos o no de acuerdo”, indicó repitiendo que no pretenden el default para la Argentina.

“Capítulo aparte serán las medidas económicas que el Gobierno intente implementar para cumplir con el acuerdo, ahí tenemos un límite infranqueable, no toleraremos más subas de impuestos”, adelantó Nanni sumando que el pago lo deberán afrontar los próximos gobiernos.

“Gran parte lo cumplirán los próximos gobiernos, la recuperación económica ya no está en manos del kirchnerismo, solo pueden suscribir este acuerdo pero serán los futuros gobiernos quienes deberán enderezar la situación del país”