Subsidios: el punto que más discordia genera del acuerdo con el FMI

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se debate hoy en el Congreso de la Nación, y que motivó la presencia del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán en el recinto, tiene algunos puntos que podrían tener consecuencias para los habitantes de distintas provincias del país.

Uno de los puntos que han generado mayor discusión es la posibilidad de que haya que recortar subsidios, cuando estos no se distribuyen de manera equitativa en todo el territorio nacional. Por ejemplo, mientras el total de las provincias del país recibe un peso en concepto de subsidio al transporte público de pasajeros, en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana son 3 los pesos destinados al mismo fin. En este punto, el Diputado Nacional por Salta, Emiliano Estrada, viene marcando desde la semana pasada que si el acuerdo con el FMI incluye el recorte de subsidios los mismos deberían empezar por Buenos Aires para que de ese modo baje el dinero destinado a los mismos, pero sin impactar en el interior del país donde se encuentran las poblaciones con mayor nivel de pobreza y peores salarios.

Por otra parte, el acuerdo que alcanzó el gobierno nacional con el FMI y que será debatido en ambas cámaras del Congreso Nacional, plantea un recorte del subsidio que se otorga a las tarifas eléctricas teniendo en cuenta sólo distribución de ingresos, donde el 10% de las personas físicas y empresas que tienen los mejores ingresos pagarán tarifa plena, otro sector pagará con una fórmula de coeficiente de variación salarial y otro sector tarifa social. El acuerdo establece que el recorte será del 0,6% del PBI pero no establece cómo se aplicará. En este punto, Estrada planteó la semana pasada a distintos medios locales que esa quita de subsidios no puede ser para todos los beneficiarios por igual, ya que debería darse primero en Ciudad de Buenos Aires, donde pagan facturas cercanas a los 200 pesos y que debería contemplar la realidad de distintos puntos del interior como ser Orán o Tartagal donde se pagan facturas más altas no sólo porque la zona es más cálida si no también porque el valor agregado de distribución en Salta es más caro.

Aumento en función de salarios

El Gobierno confirmó que las tarifas de los servicios públicos de luz y gas subirán según la evolución de los salarios para los usuarios residenciales, al tiempo que habrá una reducción de subsidios para algunos consumidores.



Mientras se espera que el memorando de entendimiento con el FMI para el pago de la deuda llegue al Congreso, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó que el acuerdo implica "lograr tarifas razonables y con criterios de ser aplicadas a los servicios de gas y electricidad".