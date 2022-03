Hinchas preparan un gran recibimiento para River en su llegada a Salta: "La camiseta es sagrada"

Hay una verdadera revolución en Salta por la llegada del plantel de Marcelo Gallardo, que el próximo miércoles, desde las 21.10 hs., enfrentará a Laferrere, por Copa Argentina, en el renovado estadio Padre Ernesto Martearena, que se prevé, lucirá colmado.

Ramiro, desde el Movimiento Ángel Labruna, adelantó a InformateSalta que los fanáticos del “millo” preparan un recibimiento a toda orquesta. Desde las 19 horas, se apostarán en inmediaciones al Hotel Sheraton, con bengalas de humo, luces, globos, banderas y toda la fiesta. “Estamos muy contentos, hace bastante que no venía River, así que tenemos mucha expectativa, invitamos a toda la gente a sumarse y compartir con nosotros”.

“Queremos llevar todo el cotillón que se pueda, y que la llegada de River sea una verdadera fiesta”

En ese sentido, adelantó que solo los organizadores son cerca de 200 por lo que esperan una buena cantidad de seguidores del "millo". “Cada grupo tiene un mínimo de 50 personas, son 4 grupos y en Salta siempre River lleva mucha gente al recibimiento, no te sabría decir un número exacto pero de que va a haber mucha gente, va a haber mucha gente”.

Además le restó importancia a que varios de los titulares del plantel no disputen el partido en Salta. “No importa quien venga, quien juega, la camiseta de River es sagrada, no depende de si vienen los titulares o no, el rendimiento que tiene el equipo se va acomodando porque todos los jugadores que están ahí, están ahí por algo, así que bueno esperando una victoria más”.

Por último, manifestó que esperan un lleno total del estadio. “Sabemos que la cancha va a estar llena pero es una lástima porque hay mucha gente de River de Salta que no pudo conseguir su entrada pero bueno es lo que hay son las reglas de juegos y hay que adaptarse”