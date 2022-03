Perdieron todo tras la lluvia y necesita ayuda: "No tengo ni para una taza de té"

Patricia Gómez es una de las damnificadas tras el temporal de lluvia y viento caído en Salta el día lunes por la tarde que castigó a La Viña donde la mujer perdió todo lo que tenía.

"No me dio tiempo ni si quiera para levantar lo que yo tenía de ropa de mis hijos y perdí todo. Tengo el colchón mojado puse una colchita, así dormí con la cama sin colchón".

Entre lagrimas la mujer contó "tengo 4 chicos ellos necesitan ropa calzados, lo que más duele es que yo cobré y fui y compre los útiles para mis hijos para que ellos vayan a la escuela, perdí todo. Quería terminar mi primer grado me compré los útiles para terminar y perdí todo, no tengo nada. No tengo ni para una taza de té. Me trajeron un bolsón de mercadería. El lunes me llevaron al complejo a dormir pero anoche no volvieron".

Para quienes quieran ayudar a esta mamá y sus 4 hijos, pueden comunicarse al 3874821343. Dos de sus hijos son discapacitados, uno usa pañales. Además pidió si alguna familia tiene un lavarropa que pueda donarle porque no puede lavar a mano producto de una fractura.

Se necesita todo, cama, colchónes, ropa y calzados. Además de útiles, pañales, calzados, 36 y 37. "Me duele ver como estoy viviendo y el Municipio no me ayuda a hacer una pieza. Cada vez que llueve me mojo. Vengo con esta tos y no me puedo curarme. Cada vez que compro cosas se me lleva el agua. Antes tenía miedo de hablar, pero me duele porque no tengo como vivir, me duele que mis hijos no tengan ropa calzados, cada vez que cobro compro lo que me hace falta todo se me lleva el agua, no tengo donde dormir" concluyó por Multivisión.