Lucas Godoy sobre el acuerdo con el FMI: “No exige reformas laborales o previsionales”

Tras días de intensas negociaciones entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, los jefes de bloque de las dos coaliciones mayoritarias y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, llegaron a un acuerdo en la redacción del proyecto de ley del acuerdo con el FMI, dándole dictamen.

En ese contexto de tratativas previo a que el proyecto se trate en recinto, InformateSalta dialogó con el diputado nacional Lucas Godoy, quien señaló sus expectativas respecto a que el acuerdo obtenga la aprobación de las Cámaras y así la economía argentina no se vea perjudicada.

“Es una época bastante opaca para la Argentina, este año se deben pagar U$S 19.000 millones que no tenemos, y es una deuda que tomó el expresidente Mauricio Macri, que tomó de forma irresponsables, dinero que se usó para pagar otra deuda con acreedores privados y la fuga de capitales, no generó nada para los argentinos”, rememoró primeramente como crítica.

Es aquí cuando rescató que desde el Frente de Todos “nunca desconocimos la situación, sino que iba a solucionar este descalabro macrista y nos encontramos ante esta eventualidad, buscando los mecanismos que morigeren los daños que pueda causar a la gente y a la economía que está creciendo, recuperándose el empleo, el poder adquisitivo de los salarios”.

“El acuerdo no tiene las características típicas del FMI, no exige reformas laborales o previsionales; en ese sentido y pensando lo menos perjudicial para Argentina, vamos a avanzar en permitir esta solución”

Sobre las tratativas del proyecto y la discusión que se está encausando en el Congreso, Godoy dijo que hay todo tipo de pensamientos y posturas, apuntando al trabajo en conjunto para conseguir lo mejor. “En nuestro bloque hay distintas posiciones, nosotros formamos una fuerza heterogénea pero esto no debe obstar que tengamos una visión conjunta hacia dónde debe ir la Argentina”, puntualizó el legislador.

Por último, dijo que confía en que el acuerdo pueda salir adelante. “Estimo, ante los antecedentes que hay, en que se pueda aprobar, hubo un dictamen efectivamente firmado por todos los bloques del oficialismo y la oposición”, dijo para concluir.