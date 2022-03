"Generación perdida": mandó a su mamá a quejarse a la Facultad de Ingeniería porque le daban "temas muy difíciles"

Que baby boomers, que X, que Y (Millennials), que Z (Centennials) o Alfa; cada generación de personas en el mundo parece compartir ciertos rasgos característicos, algunos para bien y otro no tanto. Como se suele decir, "todo tiempo pasado fue mejor", pero, poniéndonos serios, ¿Existe una generación perdida o de "cristal"? Según una publicación viral de Twitter, sí, y algunos millennials y centennials caerían en ese calificativo. Basta con leer el mensaje de WhatsApp de un estudiante de ingeniería que cursa en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) para darse cuenta de ello.

La cuenta de Twitter "El Ingeniero" fue quien compartió la captura de pantalla de un grupo de WhatsApp, en el que un estudiante universitario aseguró que su madre se iba a quejar a la facultad, porque a su hijo que le estaban dando "temas difíciles a un ritmo insoportable". Además, el estudiante buscaba que sus compañeros convencieran a sus madres, para que todas juntas, se quejen ante la institución, como si fuese una reunión de padres de una escuela.

"Chicos, mañana mi mamá va a llamar para reclamarle a la institución que nos están dando temas muy difíciles a un ritmo insoportable. Si alguna mamá está interesada en sumarse a la causa, avise. Todos para uno y uno para todos", escribió el joven estudiante en un chat de un grupo de WhatsApp.

La captura de pantalla que es viral.

El tuit viral alcanzó, rápidamente, los 36 mil "me gusta" y casi los 3000 mil retuits en la red social del pajarito.

Como de costumbre, cientos de usuarios escribieron sus comentarios en el hilo viral de Twitter. "Por favor, decime que ese no es un estudiante universitario"; "El descanso que se va a comer"; "Pensé que era la secundaria y ya de por sí me parecía un pel.... Pero, ¿En la facultad? Ese no se recibe nunca más"; "El problema es que la madre le da bola en vez de darle dos bifes y mandarlo a estudiar"; ¿Eh? ¿Quiere ser ingeniero y se queja de temas difíciles? ¿Y encima manda a la madre a quejarse? Ese tipo está perdido para toda la vida ya, no entendió nada; “Avisale que está en una facultad, que si no se banca la presión que se vaya y no estudie más...Por otro lado. ’Mi mama va hablar’ ¿Qué tiene? ¿15 años?”.

Récord de inscriptos a la UBA en 2021

En 2021 se llegó a un nuevo récord de inscriptos en una carrera de la Universiada Nacional de Buenos Aires (UBA). En total, se anotaron 66.651 estudiantes, un 5,6% más que en 2020.Medicina superó los 20 mil anotados por primera vez, lo que representa un salto del 57% en los últimos seis años.

La Facultad de Ingeniería pudo sostener el aumento de anotados que se da desde 2016. En total, son 4.714 nuevos alumnos que se distribuyen especialmente entre Ingeniería Informática, Industrial y en Análisis de Sistemas. /Crónica