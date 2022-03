En Salta: Acosador ofrecía planes sociales a cambio de información de su víctima

Una llamada a InformateSalta alertó de la situación que viven algunas personas que forman parte del Movimiento Nuestra América, la mujer que llamó aseguró haber sido la encargada de un comedor-merendero que funcionaba en su casa, en Barrio Libertad hasta que fue expulsada de la agrupación por denunciar sentirse acosada por otro miembro de la organización.

La historia cobra mayor dimensión, cuando un compañero de ella en el comedor le comentó que "el acosador le pedía información sobre lo que pasaba en mi casa, las actividades, las personas que venían y si pasaba esa información, le iban a agilizar la espera por un plan Potenciar Trabajo”.

"Esperan que pase algo para que me crean"

“A la persona yo la denuncié el lunes, era conocido mío desde hace más de 6 años. Siempre le dejé en claro que yo nunca tendría una relación sentimental con él, pero decía que yo era una cobarde que no reconocía que lo amaba”, cuenta la mujer de 47 años para agregar que se comportaba “como un adolescente” a pesar de sus 53 años.

Las situaciones fueron repitiéndose con mayor frecuencia, hasta llegar a mensajes durante la madrugada. Por esto, la víctima decidió empezar a “tratar con una secretaria de violencia de género”, lo que estaba pasando dentro de Nuestra América una agrupación popular que busca un cambio social, por esto realiza diferentes actividades a través de merenderos, marchas e incidencias en la agenda política.

“Le avise al referente que no quería estar cerca de este hombre y me dijo que iba a hablar con él pero en las siguientes marchas u hoyas populares nunca midieron esa distancia, al contrario me querían obligar a que asistiera”.

A pesar de haber mostrado algunos mensajes y contado su historia, a la mujer le dijeron que “no tenía pruebas y que lo creían incapaz de hacer estas cosas. Parece que esperan que pase algo para que me crean”. El hombre, identificado por todos dentro de la organización habría tenido episodios de violencia física con otra mujer en el pasado, “yo les presente pruebas, ellos proclaman que son protectores y que están en contra de la violencia y resulta que no es así”.

“Vinieron a mi casa la semana pasada porque teníamos muchas preguntas sobre el movimiento, pero no vinieron a explicarme nada vinieron a decirme que era mejor que me retire que busque un lugar donde me sienta cómoda”, incluso la encargada de la secretaria de violencia de género “me dijo que yo permití que estas cosas pasaran porque yo permitía que el hombre viniera a mi casa”.

" Dicen que el hombre fue retirado del movimiento, pero es mentira a la única que sacaron es a mi"

Son muchas las personas que pudieron acceder a un plan Potenciar Trabajo, del gobierno nacional, a partir de esta organización y del trabajo que realizan en diferentes espacios, “éramos 15, pero cinco estábamos con el potenciar, los otros estaban en espera. Nosotros trabajamos, vendíamos ropa para solventar el comedor porque ellos nos dan solo una parte. El Potenciar que nos daban lo terminábamos dejando en el comedor”.

Muy enojada cuenta que desde la organización aseguran que “están buscando asistencia psicológica cuando a partir de mi denuncia me retiraron de todos los grupos. Asistencia no se a quien se la quieren dar, a un fantasma. Dicen que el hombre fue retirado del movimiento, pero es mentira a la única que sacaron es a mi”

A pesar de la decepción que le causa lo que le tocó vivir y la desatención por parte del movimiento, “la idea es seguir, nosotros asistíamos a casi 160 personas, entre niños y adultos”.