La experiencia de la mujer dentro de la industria, conocé a Cristina Orellana

En la búsqueda de mujeres inspiradoras, la historia de hoy nos llevó a la localidad de El Galpón, allí vive Cristina Orellana, una joven de 32 años que desde el año 2017 trabaja en la empresa Austin Powder Argentina.

“Actualmente mi función es operar la sala de control de la planta de nitratos de amonio llevando a cabo el control de procesos de variables y una comunicación continúa con los operadores de campo”, dijo a InformateSalta.

En este sentido, aseguró que para ella fue un desafío enorme principalmente porque no tenía experiencia previa en ese sector de la petroquímica, sin embargo, pudo enfrentarlo sin problemas. “Todos los días estamos demostrando tanto yo, como mis compañeras que la mujer puede ser protagonista en este rubro de la industria. Aliento a mis compañeras a que no dejen de luchar por sus sueños, por superarse día a día, que si se puede trabajar, estudiar, ser mamá”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta.com.ar)

Para ella, el éxito es volver todos los días a casa a pasar tiempo con su hijo. “Tener un trabajo, no tener mucho ni menos pero estar tranquila económicamente, poder superarme todos los días, estudiar, recibirme, tener un título, darle a mi hijo lo mejor y vivir en paz”, manifestó.

Cristina indicó que un motivo para salir adelante es su hijo, poder enseñarle valores, que si se puede, que hay que estudiar, tener valores y ser buena persona. Además, que el trabajo dignifica y enseña muchas cosas para la vida. “Darle un ejemplo a seguir y que él esté orgulloso de mí como siempre me dice”.

El mensaje que dejó para otras mujeres, es que siempre se puede salir adelante, estudiar y ser mamá. “Por ahí no están bien económicamente pero que buscan una salida, para mí todas son inspiradoras, son luchadoras y yo toda la vida he admirado a esas mujeres que las veo día a día. Que no dejen sus sueños atrás, que sigan siempre adelante, que luchen por lo que quieren, sin pensar en lo que digan los demás y que nunca es tarde para aprender, siempre hay un tiempo, un lugar, cuando uno quiere, uno puede”, concluyó.