Dibu Martínez más provocador que nunca: “Amo que la gente mi insulte”

Emiliano Martínez le dio una entrevista a Amazon Primer Video donde habló de su actualidad y de los momentos picantes que tuvo dentro de la cancha, especialmente con el Aston Villa ante Manchester United.

Uno de los momentos sobresalientes fue cuando relató que se puso a bailar a metros de la hinchada de Manchester United en Old Trafford, cuando Bruno Fernandes tiró un penal afuera mientras el encuentro en que su equipo termina ganando 1 a 0. En esa misma situación, provocó a nada menos que Cristiano Ronaldo para que sea el ejecutor.

"Me encanta jugar de visitante. Amo que la gente me insulte. Lo amo", afirmó. "Fue porque escuchaba a los hinchas insultándome durante todo el partido. Sobre el final, ellos erraron un penal y dije me acuerdo de todo, estuvieron hablando mierda sobre mí’", añadió.

Además se refirió al cambio de localía en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela camino al Mundial de Qatar 2022: "Amo jugar en Villa Park, pero el estadio de River, el Monumental, es increíble. Los fans, la atmósfera de las 65 mil personas... Ante todos los argentinos, debo decir el estadio de River Plate". /Depo

