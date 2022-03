Murió Gerardo Rozín: sus primeros pasos en la televisión, el día que realizó un desnudo en “La pregunta animal”, y otros hitos del recordado conductor

La noticia de la muerte de Gerardo Rozín, confirmada en las últimas horas del viernes, conmocionó a decenas de miles de seguidores de sus programas televisivos, periodistas, influencers, artistas y, por supuesto, a sus propios seres queridos.

Los mensajes de dolor por la despedida del periodista y conductor, que partió de este mundo de forma prematura a sus 51 añosproducto de un tumor cerebral, se acumulan desde la madrugada del sábado en las redes sociales y medios de comunicación. Incluso el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, expresó sus condolencias a los familiares, amigos y admiradores del reconocido presentador por su fallecimiento en sus cuentas oficiales.

Pese a que se hablaba desde fines de diciembre del año pasado de un problema de salud que lo aquejaba, la muerte de Rozín tomó por sorpresa a muchos, ya que según sus propias palabras antes de tomarse la licencia en La peña del Morfi (Telefé), el diagnóstico de su condición “pintaba bien”.

Tras confirmar la noticia con el crespón negro debajo de su logo, el canal de las tres pelotas donde el periodista realizó sus últimos pasos con entrevistas a famosos de todas las edades y especialidades, le dedicó una compilación de emotivos momentos de su carrera dentro de la cadena.

Profundo pesar por la temprana partida del periodista y conductor, Gerardo Rozín. Un inmenso profesional, querido por todo aquel que tuvo la dicha de conocerlo.



Abrazo a sus seres queridos y familiares en este momento difícil. pic.twitter.com/rkIlm91iuK — Alberto Fernández (@alferdez) March 12, 2022

Gerardo Rozín, un periodista de pura cepa

Luego de haber realizado numerosas coberturas y reportajes para la prensa gráfica y la radio, el rosarino se permitió probar suerte en la televisión. En 1999 se encargó de la producción del programa Sábado bus (Telefé), conducido por Nicolás Repetto y de los más exitosos en cuanto a rating. Gerardo acompañaba al presentador y hacía preguntas a los invitados de cada sábado, todos sentados alrededor de una mesa en forma de “U”.

En ese canal, tras haber logrado picos de rating de 21 puntos, se hizo cargo del segmento La pregunta animal, que luego pasó a ser un ciclo de entrevistas propio de su conducción. En uno de los ciclos llamados “Cómo llegué hasta aquí” que Infobae realizó en la Usina del Arte, Rozín reveló que al comienzo de su carrera “no era una aspiración” sentarse frente a las cámaras. “Yo salí por primera vez al aire en televisión a los 30 años, y en una circunstancia personal muy, muy, muy abrumadora”, había contado entonces, en relación a la sordera que padeció en un oído, y sus temores personales por los prejuicios que sentía por su peso.

“Si lo recuerdan, yo no estaba sentado al lado de Nico, secundándolo, no. Yo estaba en un extremo de la U, porque era el lugar desde el cual yo podía escuchar. Hoy estoy más canchero, llevo 20 años de sordo. En ese momento el tema era cómo resolver que yo estuviera en un lugar donde pudiera escuchar… Además tenía también mis propios prejuicios”, relataba el ya por entonces conductor de numerosos programas de la tevé argentina, como La Peña del Morfi.

Gerardo Rozín produjo "Sábado bus", un éxitoso programa televisivo que se emitió de 1999 a 2001.

Sábado bus fue el programa que le permitió experimentarse y darse una oportunidad en la televisión, y para el momento en el que La pregunta animal se convirtió en su propio ciclo de entrevistas, Gerardo Rozín ya había perdido todo el pudor y la timidez con las cámaras.

En uno de los más recordados momentos de su trayectoria, se dispuso a correr un límite, y lo logró: “Salí en bolas en televisión a las ocho y veinte de la noche, hace quince años. No me da especial orgullo, pero tampoco vergüenza”, rememoraba en el show Divina comida, en el 2020. Al comienzo de cada programa de Sábado bus, Gerardo tenía que pensar en un chiste para romperle el hielo a Repetto, pero una jornada, se encontró vacío de ideas. Esa noche lo visitaba Rolando Hanglin, promotor del culto nudista, y tuvo la brillante ocurrencia de esperar a Nicolás como Dios lo trajo al mundo. “El tipo baja, mira y dice: ‘¿Qué hace Rozín?’. Enseguida hace un comentario favorable, porque es un amigo, y yo le respondo ‘Creí que como viene Hanglin hoy era sin ropa’”, contó. Aunque nunca confesó si de verdad se desnudó por completo o fue una invención de la tele, aseguraba que ese chiste, que duró 5 minutos, le valió tener que explicarlo “veinte años más”.

Su paso por Telefé continuó con los programas Tres poderes, Medianoche de un día agitado, y Gracias por venir, gracias por estar. No obstante, fue gracias a los programas que produjo a lo último de su vida por lo que su imagen se asentó en la memoria de miles de televidentes de las nuevas generaciones: Morfi, todos a la mesa, y La peña del Morfi, con Jesica Cirio y otras estrellas de la tevé.

Desde 2015 hasta diciembre de 2021, el conductor se destacó con ambas variantes de este show, que convocaba a figuras célebres del rubro de la gastronomía, la música y el humor argentino.

Gerardo Rozín estuvo en la conducción de "La peña del Morfi" junto a Jesica Cirio.

“Hoy conduzco un programa que se llama La peña del Morfi que, sin que suene soberbio, es un referente de los programas musicales del continente. Pasa Carlos Vives, viene Serrat, Soledad… Son artistas que queremos y valoramos. Y me da la sensación de que eso que estoy haciendo hoy, hace 10 años era imposible pensar que yo lo hiciera. Yo no me veía poniendo un programa de música, pero hice uno de los ídolos y me gustó. Entonces después hicimos uno con comida y se llamó Morfi, y los viernes había un fogón, y aprendí que en esa mezcla estaba pasando algo. Pero no es que dije: ‘Acá vamo a juntar músicos’. Propuse hacer un fogón, sí, no era común hacerlos en un programa de la mañana en Telefé”, relató Gerardo Rozín de su experiencia en la entrevista con Infobae, a mediados del 2021.

Y cerraba: “Nunca fue tan premeditado, nunca: “Ay, mi sueño es hacer entrevistas, mi sueño es hacer un programa de música”. Mi sueño es trabajar de lo que me gusta, ponerle pasión, y tratar de que salga bien. Ese es el sueño”. /Crónica