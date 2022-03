Aberrante: volvía del trabajo y un incalificable sujeto eyaculó sobre ella

Los casos de acoso callejero en el país continúan en alza. Esta vez, una joven dio a conocer un indignante episodio que sufrió cuando iba en el transporte público rumbo a su casa, después de un día de trabajo.

“Hoy me pasó algo que nunca creí que me iba a pasar o que estaba muy lejos de mí”, inició relatando. Aseguró que se montó en la línea C del subte y este iba muy lleno, así que decidió quedarse de un lado de la puerta.

Mientras estaba en ese lugar, “sentía durante el viaje que todo el tiempo me tocaban ‘accidentalmente’, me doy vuelta y tenía atrás a un señor ‘normal’, entonces no me preocupé”.

Sin embargo, a los cinco minutos todo cambió, ya que una chica comenzó a exclamar cosas hacia el hombre, como “asqueroso” y “desubicado”. “Yo sin entender me doy vuelta y, cuando me percato, el hombre había decidido tener una eyaculación encima de mí”, comentó.

La víctima dijo que trató de defenderse, pero sucedió algo peor: “Atino a pegarle una piña, sin resultado, y, cuando quiero sacarle una foto o grabarlo, me rasguña toda y casi me saca el celular”.

Aunque los demás usuarios del subte lo sacaron “a trompadas”, el sujeto logró huir impunemente de la escena. “En ese momento no sabía qué hacer, me quedé en shock”, expresó.

Fue una situación horrible y espero que ninguna otra mujer tenga que pasarlo nunca.. lo cuento para que estemos todas atentas SIEMPRE pic.twitter.com/ftcu7Uijm9 — Orne (@OAngarola) March 11, 2022

Detalló que otras pasajeras la ayudaron a limpiarse, pero que la indignación continúa. “Ya no se puede ni volver del trabajo tranquila en un subte donde está lleno de gente”.



“Hacen todo lo que quieren cuando quieren. Estoy cansada de esto”, finalizó.