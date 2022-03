Involucran al presidente del Concejo Deliberante de Aguaray en un supuesto robo millonario

Un nuevo escándalo de corrupción encendió la alarma en Aguaray, luego que acusaran al presidente del Concejo Deliberante de esa localidad, José Guzmán, de llevarse cerca de 9 millones de pesos en donaciones hechas por la aduana.

La edil Yolanda Barroso adelantó que pedirán su destitución. “Me empezaron a llegar mensajes preguntándome qué pasaba en el Concejo, que había visto un camión grande cargado con mercadería de todo tipo. Me mandaron fotos de su camioneta que estaba en el lugar”, dijo en FM Aries.

De acuerdo a lo que señaló Barroso, Guzmán “se apersonó en el recinto y nos dijo ‘Bueno, ¿qué van a hacer?’, pero nosotros no queremos vernos involucrados, nos preguntaron si íbamos a estar presente en el recuento de la mercadería, le dijimos que no íbamos a participar porque no sabemos cómo llegó esa mercadería hasta el Concejo”.

El supuesto modus operandi que habría usado el Concejal, sería la de "robo hormiga", que consiste en hurtos de poco valor o en cantidades que parecen insignificantes, pero que al acumularse a lo largo del tiempo representan una gran pérdida. Así se habría llevado todo el cargamento desde el recinto del pueblo a su casa.

“Él dijo que es una directiva del intendente, que la mitad de la mercadería se deje en el Concejo y la otra mitad en la Municipalidad. Nosotros no teníamos conocimiento de esto, y Guzmán dijo que todo venía de la aduana por medio de una gestión que hizo él en el nombre del Concejo, pero somos 7 concejales y no tuvimos conocimiento de esta gestión”, dijo.

La concejal señaló que mañana, antes de la sesión Ordinaria, “van a presentar un escrito donde solicitarán la destitución y la expulsión del concejal Guzmán. "Creemos que también está involucrado el secretario y el intendente también porque dicen que la mitad de la mercadería está en la municipalidad”.