Rebelión de Catamaranes: acusan al Concejo de querer cobrar más que AFIP

Tras el cambio de taza generado desde el Concejo Deliberante de Coronel Moldes a los propietarios de Catamaranes que desarrollan su actividad económica en el Dique Cabra Corral los reclamos se hicieron sentir. Durante la mañana del martes fueron recibidos por los Concejales, oportunidad en la que una propietaria de Catamaran, Carina Padilla dijo " venían desde enero solicitando una explicación por el cambio de taza en estas ordenanzas tarifarias que por Ley le corresponde al Municipio".

La mujer explicó a Salta Directo que en esta modificación la taza o "todos los días le están pidiendo a los catamaranes un pasaje, con un valor de $800 a $1000 y además pagar $30 mil por mes por una taza municipal".

Padilla aseguró que se pidió explicaciones y no hubo respuestas "Quedaron en coordinar con el Concejo Deliberante, hasta el 1 de febrero. En Marzo hemos logrado un Referéndum no solo para los que tienen actividades con catamaranes sino también todos los que tienen embarcaciones en el dique, deben hacer inscripción y pago de una taza. A pesar de que ellos a través de Lacustre tienen un registro y quienes pagan todas las habilitaciones por razones de seguridad".

La mujer insistió que "el aumento se da sin explicación" y adelantó que por año, cada catamarán abonaría por una taza municipal de más de $200.000".

En ese marco, piden volver a una alícuota legal ya que la actividad que van a realizar en catamaranes supera diez veces más a lo que es una actividad en Rentas y AFIP. "El Concejo Deliberante no es el órgano de recaudación, no es AFIP ni RENTAS, tiene un impuesto de actividades varias, si querés del 12 o 20 por mil pero no por cada uno de los pasajeros" concluyó y reclamó que a pesar del pago de la Alícuota no se han visto ningún tipo de mejoras en el dique, en donde no cuentan ni con baños químico ni recolección de residuos.