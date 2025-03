Camacho sobre el Pilcomayo: “Esperamos el pico de la crecida el domingo al mediodía”

El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, brindó detalles sobre la crecida de los ríos en el norte de la provincia. Bolivia mantiene un alerta roja hasta el próximo 25 de marzo debido a la temporada de lluvias que tienen.

“Se viene un pico mayor de la crecida por las lluvias del mediodía, y esperamos el pico de crecida el domingo al mediodía” adelantó el ministro en conferencia de prensa.

Desde el gobierno aseguran que tiene la expectativa que el impacto no sea el mismo que en Bolivia, donde se mantiene un alerta roja hasta el 25 de marzo debido a las precipitaciones sobre todo en el área de Santa Cruz de la Sierra.

"Hay alrededor de 300 familias aisladas, pero no evacuadas"

También aseguró que hay alrededor de 300 familias aisladas, pero no evacuadas. Se trata de las familias que están en comunidades de Santa Victorias, a las que aseguró se están asistiendo, pero no se encuentra desbordadas ya que los anillos de contención los están protegiendo. “Se producen cortes de ruta, pero las familias no están aisladas”, aclaró.

“Un pico extremo podría generar complicaciones” aseveró Camacho, pero están todos los miembros del área de emergencias atentos a lo que suceda. También agregó que por el momento no están pensando en evacuar gente. “En algunos sectores vamos a tener un traslado temporario” agregó.