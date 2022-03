El Tribunal de Faltas, con nuevas autoridades, busca acercar más justicia a los vecinos

Durante la mañana se llevó a cabo el acto de presentación de las nuevas autoridades del Tribunal de Faltas, a cargo de Cristian Abdenur. El mes pasado habían asumido como jueces los abogados Liliana Elizabeth Musa, en el Juzgado de 3ª Nominación y Justo Antonio Herrera al frente del Juzgado de 4ª Nominación.

“Se va a agilizar la justicia en el ámbito municipal, con mucho orgullo que en el plenario de jueces me hayan reelegido como presidente para llevar adelante la institución, me llena de mayor responsabilidad. Fue un año de mucha proyección, éste año es la responsabilidad es la ejecución de todos esos proyectos”, dijo Abdenur.

El presidente del Tribunal señaló que debe ser un órgano consultivo permanente, obligatorio y no vinculante. “El tribunal es transversal a todas las áreas, no solamente resolvemos infracciones de tránsito sino también vemos temas de medio ambiente, control comercial, nocturnidad”.

Abdenur destacó la necesidad de avanzar como en el Código Único de Faltas “porque hay muchas ordenanzas que están en desuso, que no están vigentes, que no son eficaces, para transparentar la justicia, para que sean más claras las reglas, para que contribuyamos a los derechos constitucionales y a los principios de legalidad”.

Antonio Herrera, quien estará a cargo del Juzgado de 4ª Nominación, dijo “me llegó la propuesta de formar parte del tribunal, es una responsabilidad grande y estoy muy contento, el tribunal está en orden, los secretarios realizan una tarea maravillosa, el atraso con las infracciones no llega a ser ni de dos meses”.