“Le van a regalar un penal a River”: polémica predicción de Tartufoli sobre el arbitraje en el superclásico del domingo

En la previa de los superclásicos, el tema de los árbitros no es algo menor.

Ninguno de los dos equipos quiere regalar nada, y eso incluye a la designación del referí. Y, como si fuera poco, los medios de comunicación se suman a la euforia por el partido que podría ser decisivo para uno u otro.

Tal fue el caso del columnista Augusto Tartufoli, confeso hincha xeneize, quien este martes aseguró en TyC Sports que el juez condicionará el encuentro con sus fallos arbitrales.

El flamante columnista deportivo dramatizó la charla técnica que, en su opinión, debiera darle el entrenador Sebastián Battaglia a los jugadores antes de ingresar a la cancha. El partido se disputará el domingo a las 19 en el estadio Monumental.

“La charla técnica de Battaglia previa es: ‘Chicos, reality check, vamos a arrancar perdiendo 1 a 0, con un penal regalado, porque van a soplar a algún delantero de River, se va a desmayar. Le van a regalar un penal antes de los 20 del primer tiempo. Mas luego nos van a expulsar a uno. Esto, grabalo. Queda grabado’. El lunes lo vamos a ver”, aseguró convencido Tartu.

Por si no había quedado claro, luego reforzó: “Boca va a arrancar perdiendo antes de los 20 minutos por un penal inventando, y vamos a terminar con 10?. Irónicamente, su compañero Alejandro Fabbri le preguntó: “¿Te van a anular un gol? ¿Qué mas?”. Estoico, Tartu contestó: “Eso no lo sé, hasta ahí no te llego”.

Después, denunció que su equipo es perjudicado sistemáticamente en el torneo: “Claramente, todo lo que está sucediendo en el futbol argentino: Boca juega con una cancha inclinada en contra, y (el domingo) se va a ver. Jugador que le sople el pelo en la nuca, se desmaya. Penal para River, 1 a 0 posiblemente. Porque Rossi ya viene de atajar dos seguidos, no va a atajar tres seguidos”. Al margen de buscar condicionar al referí, Tartu también podría pretender “mufar” al rival.

Acto seguido, el conductor Hugo Balassone le preguntó a Tartu: “¿Este zócalo no le condiciona un poquito a Herrera?”.

Se refería a una frase que decía “Boca va a terminar con 10 y le van a inventar un penal en contra”.

Lejos de estar de acuerdo con su colega, el cronista de espectáculos contestó con un exabrupto: “A Herrera le va a chupar un huevo y va a hacer esto que tiene que hacer, un penal para River y 10 con Boca. Eso, lo va a hacer”.

Por último, hizo una analogía entre su predicción y una película en la que se anticipaban los delitos como método para combatir la inseguridad: “Esto es Minority Report, y nosotros vemos el crimen antes de que suceda. A River, nunca lo perjudicaron contra”, concluyó. /La Nación