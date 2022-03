Calletti sobre el FMI: “Creo que el Senado va a acompañar el proyecto, no pagar no es una opción”

Así lo manifestó la diputada nacional por Salta, Pamela Calletti, en el marco del debate que se llevará a cabo hoy en la Cámara Alta a partir de las 14:00 horas, donde hoy podría convertirse en ley el proyecto de refinanciación de la deuda con el FMI.

“Creo que el Senado va a acompañar el proyecto, es lo mejor para los argentinos y los salteños. Claramente no me gusta el FMI, yo creo que nadie está de acuerdo, pero el Estado argentino es uno solo y hay un principio de continuidad, con lo cual se debe afrontar la deuda”, dijo.

Calletti destacó que no hay letra chica, está todo clarísimo. “No tenemos reservas para pagar el préstamo, y nadie nos presta en el exterior, no pagar no es una opción porque significa default, desempleo, recesión. Lo que queda ahora es refinanciar, lo que nos otorga más tiempo para pagar. La deuda era impagable desde el principio, la plata llegó al país y se fugó, se la llevaron, pero la plata llegó y hay que devolverla”.

La diputada manifestó que el ajusto no puede venir del lado de los trabajadores, “dijimos no a los tarifazos, no a la reforma previsional, no a la reforma laboral. Lo que nos queda es producir más, exportar más, ganar más y generar reservas para pagar, es un camino largo pero seguro”.