Gustavo Sáenz: “Gracias por haber elegido Salta para entregar la vivienda 40 mil”

El presidente Alberto Fernández eligió Salta para entregar la casa 40.000 en barrio Pereyra Rosas, allí lo acompañó el gobernador Gustavo Sáenz quien se mostró feliz de poder concretar el sueño de más de 200 familias, pero además aprovechó para presionar a la realización de obras viales.

“Gracias señor presidente por haber elegido a Salta para entregar la vivienda 40.000 de todas las que se están haciendo en el país. Gracias a aquellos que hoy reciben su casa por no haber perdido la esperanza de cumplir ese sueño, lo único que no hay que perder es la esperanza”.

También recordó que junto al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), recordó que decidieron dar prioridad en los sorteos a aquellas familias que esperan hace 20 o 30 años, “muchos ya no están y viene su familia con el portarretrato y no queremos que siga pasando”.

"Hay un gran déficit habitacional en el norte"

“Detrás de cada sueño por cumplir hoy, de las casi 300 familias, hay un trabajo, hay trámites administrativos, empresas, albañiles, gente que logra construir este sueño y esto nos da una enseñanza, que cuando trabajamos todos juntos se construyen y se hacen realidad los sueños”.

En su discurso aprovechó la oportunidad para presionar al presidente a que se realicen todas las obras que fueron comprometidas para Salta. “No vamos a seguir prometiendo lo que no se va a cumplir, eso es quitarle la esperanza y los sueños a la gente. Así va a ser con la ruta 86 de Tartagal a Tonono que pasa por todas las comunidades originarias y que lleva servicios, es fundamental para la producción. Lo hablaba con el presidente cuando venía, que esta obra se debería haber comenzado hace ocho meses y que lamentablemente las empresas no miden la magnitud que tiene cuando se ofrece una obra, y comienzan con los problemas jurídicos, pero la decisión del presidente es que si no empiezan se van y viene otra, vamos a hacer la obra de eso no hay dudas”.

Habló también de la ruta 51 a la que calificó como “querida y soñada por el norte argentino, es nuestra salida al pacífico, ya se han licitado tres tramos y nos quedan dos más para cumplir ese sueño de una salida al pacífico, lo vamos a cumplir. Tenemos que cumplir con la palabra”.

Finalmente habló de la ruta 68 que “nos quedó como sueño y que recorre todo el Valle de Lerma, se viene prometiendo hace muchísimos años y no se realiza. También tenemos un convenio firmado de que se iba a hacer en el presupuesto y no fue votado, una herramienta que lamentablemente a este gobierno se le negó, pero lo que no se le va a negar a la gente es cumplir con esos convenios”.