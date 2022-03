La Municipalidad de Orán acordó un aumento salarial del 45% para sus trabajadores

La Municipalidad de Orán comunicó en la jornada de hoy que se otorgará un incremento salarial del 45%, cuyo cálculo se realizará sobre los ítems código 201 Sueldo Básico y código 234 Bonificación No remunerativa de cada categoría con base al mes de febrero de 2022.

Será en cuatro tramos y los importes de los cálculos realizados sobre el total de los ítems mencionados.

De esta forma, tendrán un 20% en los importes no remunerativos código 234 correspondiente al mes de marzo; un 10% en los importes no remunerativos código 234 correspondiente al mes de abril; un 5% en los importes no remunerativos código 234 correspondiente al mes de mayo y un 10% en los importes no remunerativos código 234 correspondiente al mes de julio.