El partido de Milei llegó a Salta para reunirse con empresarios del sector productivo

La diputada nacional Victoria Villarruel de la coalición Libertad Avanza, encabezada por Javier Miley llegó a Salta para reunirse con empresarios del sector productivo y visitó los estudios de Sin Vueltas. “Vine a recorrer una de las provincias que me gustaría conocer más de cerca me interesa ser una diputada que pueda representar a toda la argentina”.

Respecto a la situación política del país y los nuevos espacios en auge reconoció es este fenómeno se está dando en todo el país, “yo represento a La Libertad Avanza junto a Javier Milei, es un espacio muy nuevo pero en la Ciudad de Buenos Aires desarrolló una muy buena primera elección y la idea es ir replicando eso y haciendo crecer las ideas del respeto a la libertad, a la vida y a la propiedad privada en todo el país”.

Desde ese espacio asegura que consideran a Salta como una “provincia sumamente importante, no solo del norte sino de todo el país y este es un primer acercamiento”.

Respecto al trabajo que está realizando dentro de la Cámara de Diputados lamentó que hasta la fecha han sesionado solamente cuatro veces, “creo que deberíamos sesionar mínimo una vez por semana para atender la infinidad de problemáticas que tiene nuestro país. Hay una gran cantidad de leyes que deben ser revisadas o derogadas, hablamos de regulaciones de impuestos, leyes que le ponen mucha traba al devenir diario de los ciudadanos”.

Fue crítica reconociendo que es difícil desarrollar la actividad privada en la República Argentina, “en mi caso este es mi primer mandato pero siempre desarrollé mi vida en la fas privada y es sumamente complejo transitar el devenir diario”.

“Los recursos del estado están yendo a causas netamente ideológicas y no al desarrollo del país”

Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Respecto al acuerdo con el FMI fue muy crítica, recordando que tanto ella como Milei votaron negativamente, “decidimos no darle una carta blanca al gobierno para acordar con el FMI, eso no significa que nosotros queramos el default, lo que significa es que no vamos a firmarle un cheque en blanco a un gobierno que no ha hecho un buen uso de los recursos públicos, nuestra posición ha sido la de cuestionar a un gobierno que pasa un presupuesto, un acuerdo en el cual no hay reducción del gasto público, lo que hay en realidad es un acrecentamiento”.

Sobre sus intereses contó que siempre "me interesó como abogada el respeto a los derechos humanos y su reconocimiento sea para todos los ciudadanos más allá de sus ideas, religión, sexo, más allá de su situación económica, es por esto que siempre he bregado por que las víctimas del terrorismo, es decir de las víctimas de los montoneros y el ERP que en la década del 70 se contaron de a miles, son 17.380 personas sin el reconocimiento de sus derechos humanos cuenten con ellos, es decir a la verdad, a la justicia y a la reparación