Día Internacional de la Felicidad: ¿Las mujeres infieles son más felices?

Este domingo, 20 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Felicidad, fecha decretada por la ONU en 2012 para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos.

Con la llegada del esta fecha, es inevitable reflexionar y plantearse la pregunta “¿Qué nos hace felices?” Llegados a este punto, es muy difícil no recordar el clásico de Palito Ortega y tararear “La felicidad me la dio tu amor”. Sin embargo, está claro que no existe una única respuesta y que son muchos los factores que deben analizarse para entender qué hace a las personas más felices y en concreto, porqué las mujeres infieles parecerían ser más felices que aquellas que eligen la fidelidad.

La felicidad de las infieles en datos

De acuerdo a una encuesta realizada por Gleeden entre sus usuarias*, el 34% de las infieles afirman, efectivamente, que iniciar una aventura extramatrimonial hace que vuelvan a sentirse felices y vivas.

Al consultarles, los principales motivos fueron:

En primer lugar, confesaron que el hecho de esconder una aventura no solo resulta un gran impulso para su autoestima, sino que además hace que se sientan deseadas y libres.

En segundo lugar, parecería que las mujeres usuarias de Gleeden, además de encontrar en sus amantes una gran satisfacción sexual, logran desarrollar una relación personal. Eso es lo que afirmaron el 60% de las encuestadas, quienes confesaron haber generado un vínculo más allá de lo sexual con su amante, donde se hablan de temas que no conversan con otras personas.

Finalmente, el tercer motivo -y el más obvio- es que las mujeres infieles disfrutan mucho más el sexo. Con una infidelidad, las mujeres pasan de lo que puede ser una vida monótona, en la que no se sienten importantes, a ser el objetivo principal de alguien, a sentirse protagonistas de un deseo. Eso, sin dudas, contribuye al estado de felicidad.

“El relato en el que la mujer encuentra su felicidad a través del amor de una pareja terminó hace años. Hoy tenemos ante nuestros ojos la oportunidad de preguntarnos qué es lo que verdaderamente es lo que nos hace felices y, aún más importante, romper con un tabú que nos acompaña hace muchos años. Si la mujer es feliz teniendo más de un compañero sexual, ¿por qué condenarlo?” reflexiona Silvia Rubies, Directora de Comunicación de Gleeden para Latinoamérica y España.

*Sondeo online de Gleeden.com realizado entre 2.330 usuarias femeninas.