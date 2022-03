Vecinos identificaron a los ladrones de la bicicletería pero no las encontraron

En las últimas horas trascendió el robo millonario que sufrió una bicicletería de la ciudad de Salta donde ladrones irrumpieron en la madrugada para llevarse algunos rodados, uno de estos de importante valor, sin saberse hasta el momento dónde podrían estar.

Todo indica que los malvivientes habrían trepado por una tapia y rompieron desde adentro una puerta de madera para sacar las bicicletas, una de estas de marca Niner, color celeste de 12 velocidades y está valuada en casi un millón de pesos, mientras que las otras son más económicas, entre los $50.000 y $60.000 cada una.

Ahora trascendió que fueron los mismos vecinos de la zona donde se encuentra este negocio (en la esquina de Coronel Vidt y Pellegrini), quienes identificaron a los supuestos ladrones quienes vivirían cerca del local pero no les habrían encontrado las bicis, pese a que denunciaron que el mismo sábado del robo las estaban ofreciendo para su venta.

Oscar Fernández, el dueño del local, contó más detalles a Somos Salta. “Teóricamente son 2 personas que las localizaron, que fueron a la casa de ellos pero no se encontraron con los rodados ahí, desgraciadamente la policía no pudo hacer nada porque no tenían la prueba”, aseveró al medio.

A esto indicó que, según los vecinos quienes fueron los que los identificaron como supuestos responsables, los ladrones son “de aquí a dos cuadras y con varias caídas en la policía”. Como si fuera poco comentó que, según los comentarios que le llegaron, la misma mañana del robo estos sujetos ya habrían estado ofertando las bicicletas.

“Desgraciadamente no se les pudo encontrar nada y no se puede hacer nada”

Con esta incertidumbre, Fernández pidió a los bikers y a la gente que estén atentos por si en las redes sociales o de otra forma llegan a ver la venta de estas bicicletas, ya que son de sus clientes y debe devolverlas, sobre todo la de marca Niner.

“Le pido a los bikers que me den una gran mano, si sospechan de algo o por lo más parecido que sean, que se comuniquen así vamos a verlas, tienen que aparecer, apelo a los bikers que me den una gran mano para poder encontrarlas”, solicitó para concluir.