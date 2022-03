Robo millonario en una bicicletería céntrica: "Me partieron la puerta"

De los hechos más sobresalientes del fin de semana que pasó y en medio de una ola de inseguridad latente, se encuentra el robo millonario que sufrió una bicicletería de la ciudad de Salta donde ladrones irrumpieron en la madrugada para llevarse algunos rodados, uno de estos de importante valor, sin saberse hasta el momento dónde podrían estar.

Esta bicicletería se encuentra en calle Coronel Vidt 6, casi esquina con calle Pellegrini a donde se dirigió el móvil de InformateSalta para hablar con su propietario quien dio más detalles de este hecho. “El sábado me llamó la policía, a las 7 de la mañana, (diciéndome que) habían entrado al negocio, me di con la sorpresa que me habían partido la puerta y me habían robado 6 bicicletas”, comentó.

Uno de estos 6 rodados sustraídos del comercio es marca Niner, colo celeste de 12 velocidades y está valuada en casi un millón de pesos, mientras que las otras, más económicas, están entre los $50.000 y $60.000 cada una.

“La zona es insegura, normalmente andan los ‘vagos’ sacando las baterías de los autos, pero que entren así a las casas, es la primera vez”

Algo que el propietario advirtió es que este mismo sábado, luego de conocer del robo, la misma gente ya le estuvo avisando de los posibles responsables a quienes habrían visto con las bicicletas en su poder. Sin embargo la policía llegó hasta donde estos supuestos ladrones fueron divisados con las bicis, las cuales ya no estaban en su poder.

“Como no se les encontró ninguna de las bicicletas, dicen que no pueden hacer nada hasta que tengan un dato certero; estoy esperando las pericias, si salen algunas huellas de ellos para que los puedan detener; mientras van a vender las bicis, van a desaparecer”, aseveró el damnificado.

“Todos los testigos dice que saben que ellos son, pero no les encontraron nada y no les pueden hacer nada; los mismos vecinos dijeron a la policía que el sábado a la mañana las estaban ofreciendo”

Mientras tanto en el local aún quedan los restos de la puerta de madera que los malvivientes rompieron para ingresar al local. Al parecer saltaron una tapia para ingresar y, una vez dentro rompieron la puerta para sacar las bicis. Y si bien las cámaras de seguridad pudieron divisarlos, no se tiene la nitidez de los rostros.