Muerte en la cárcel: un mensaje podría complicar a la pareja de la interna fallecida

Desde el hallazgo sin vida de Noelia Martel en el interior de su celda en el pabellón B las dudas surgieron y la causa que parecía ser un suicidio hoy es investigada por la Fiscalía UFEM.

En las últimas horas Teresa, madre de la joven fallecida volvió a insistir en la posibilidad de la comisión de un homicidio y no que su hija se haya quitado la vida ya que le quedaba un año y meses para recuperar su libertad.

"Durante diez años mi hija nunca tuvo un intento de suicidio, lo que más deseaba era salir en libertad y le quedaba solo un año y medio. No se suicidó, a mi hija la mataron" insistió.

Teresa observó en el cuerpo de su hija que tenía "la mandíbula manipulada, golpes en la cabeza, un ojo morado y las uñas como con signos de haberse defendido. Sinceramente tengo muchas dudas, yo no solo investigaría a la pareja que tenía mi hija, Yanina Balmaceda, convivían en la misma celda y cuando a mi hija la encontraron sin vida, sentada arriba de la cucheta, la pareja dormía".

En cuanto a Balmaceda la mujer dijo "La conocí hace poco, cayó presa, se conocieron y se casaron. El Servicio Penitenciario la tiene de aquí para allá y no la dejan hablar conmigo. En dos oportunidades me llamó para contarme cómo esa noche la policía la ultrajó y la hizo caer" contó.

Ante esta imposibilidad que dice tener para hablar con la joven pidió a través de su abogado una visita "Tengo derecho, al estar casada con mi hija pasa a ser familia. Tiene que haber una explicación de por qué no me dejan ver a la pareja de mi hija".

Sospechas sobre la pareja de Noelia

Teresa dijo que recibió mensajes de la misma Unidad Carcelaria acerca de amenazas y agresiones que habría sufrido Noelia Martel de parte de Balmaceda. "Tengo mensajes que días antes ella ya la amenazaba, la golpeaba y no entiendo si fue así por qué el Servicio no intervino, la tendrían que haber separado. ¿Dejaron que la maten? La verdad no sé qué pensar".

Condena y reproche social

Cabe recordar que Noelia Martel cumplía una condena por el homicidio de un menor en B° 26 de Marzo y que al trascender su muerte parte de la sociedad y la madre de Bruno consideraron como justa el fallecimiento de Noelia.

"Mi hija estaba pagando por el crimen que cometió y nadie tiene el derecho de quitarle la vida a una persona. Siempre respeté el dolor de esa madre por la muerte del chico, nunca salí a decir nada, respeté el dolor de esa familia y ellos no. Ahora solo quiero la verdad, nadie ni nada nos va a devolver a nuestros hijos" dijo por El Tribuno.