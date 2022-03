Wado De Pedro culpó a los medios por fogonear la interna en el Gobierno nacional

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se refirió a la fuerte puja interna que existe dentro del Gobierno, pero trató de bajar los decibeles al referirse a "visiones distintas" dentro del Frente de Todos.

El funcionario fue entrevistado por Jorge Rial en el programa Sobredosis de TV que se emite por C5N. Y aprovechó ese momento para culpar a los medios por tratar de generar malestar: "Hay un deseo de algunos medios de ver cómo se resuelve el problema, en vez de poner eje en quién generó el problema, por qué se generó, dónde fueron los fondos, que se hizo con esa plata".

Para De Pedro, el acuerdo con el FMI fue el punto de discordia que provocó que el kirchnerismo mostrara los dientes al sector que todavía responder al presidente Alberto Fernández.

"El Presidente es quien toma las decisiones y su cargo no es colegiado, como dijo él y yo coincido. No tengo dudas de que vamos a encontrar en el Frente de Todos la forma de coordinar un diálogo. Hay una exageración con estas cuestiones porque es funcional a que no se hable del desastre que dejó Macri", puntualizó.

De Pedro justificó su decisión de diferenciarse de La Cámpora a la hora de apoyar el acuerdo con el FMI impulsado por el Presidente y que fue avalado por amplia mayoría en el Congreso. "Yo dije mi postura, pero pongo eje en quienes son los responsables y quienes tienen que pagar la deuda. No puede ser que la joda o la timba financiera que benefició a un pequeño grupo tenga que ser pagada por todos los argentinos por igual, hay que poner eje en como seguir reconstruyendo la Argentina", señaló.

El ministro del Interior convocó a la oposición para ver "cómo resolvemos" los problemas que afectan a la Argentina, pero "sin mezquindades, sin poner palos en la rueda, sin querer que al gobierno le vaya mal porque al gobierno no le va mal, sino a la gente".

En la entrevista, también habló sobre una declaración que hizo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en la movilización del 24 de marzo, cuando expresó que era incómodo para el peronismo “convivir con un 50% de pobreza”.

De Pedro contestó que "ese es el dato" y aseguró que hay un compromiso del Gobierno para "resolver" el problema de la pobreza. Y reconoció: "Lo que dice Mayra es muy cierto, pero lo estamos resolviendo".