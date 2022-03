Amalia Granata, polémica: “Si mi hija fuera violada, al bebé lo criaré yo”

La diputada provincial por Santa Fe Amalia Granata defendió su postura contra la ley sobre la interrupción legal del embarazo: "Si mi hija fuera violada, al bebé lo criaré yo", afirmó en una entrevista radial.

"Yo no puedo discriminar a una vida si es fruto de una relación consentida o no. La vida es una vida igual. Una violación me parece que es un horror. Tengo una hija de 14 años y estoy en una etapa que no duermo porque empezó con las salidas y la paso mal desde que empezó con la adolescencia", explicó.

En charla con la periodista Romina Manguel, en Millenium, Granata argumentó: "¿Vos crees que yo no pienso que a mi hija le pueda pasar algo así?", se preguntó en relación a una situación de abuso sexual.

Y arremetió: "Trataría de buscar todas las herramientas psicológicas de contención y ese hijo lo tendría. La acompañaría en ese proceso horroroso desde el amor de madre y con las herramientas necesarias para llevar ese proceso".

Ante la repregunta de qué haría realmente, la diputada no dudó: "Sí, si mi hija fuera violada, al bebé lo criaré yo... qué querés que te diga".

Granata fue una de las figuras públicas que apoyó la causa "celeste" -autoproclamada provida- durante el debate por la legalización de la interrupción del embarazo.