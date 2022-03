Ofrecen cambiar focos de motos gratis para evitar que circulen sin luces

Desde la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios de Salta se presentó una iniciativa para que los conductores de motocicleta tomen conciencia sobre la seguridad vial. A través de convenios formados con talleres mecánicos, ofrecerán mano de obra sin cargo para el recambio de ópticas.

“Hacete ver” es el nombre de la campaña. Carlos Cruz, titular de ASIMM, explicó que se trata de una acción que forma parte de “un programa del centro de formación de uso interno de los trabajadores del sindicato, dentro del convenio colectivo".

El sindicato sale a la calle para que todo el conjunto de ciudadanos tenga la posibilidad de organizarse y recurrir a los lugares que corresponda, la mano de obra va a ser gratuita, no tiene costo”.

“¡Prendé las luces! Te pueden salvar la vida”, proponen desde la Asociación. A través de las redes sociales se comunicarán los puntos donde se puede acceder al beneficio. “No hay escusas, el foco tiene muy poco valor pero puede valer la vida. Vamos a informar los lugares, los puntos que ya están trabajando es Aniceto Latorre casi esquina Ibaceta, el taller de la mutual AMA, también en la independencia 20”, señaló Cruz.

La convocatoria es para todos los motociclistas, pertenezcan o no a ASIMM. “Es una necesidad que la vemos todos los días, muchos motociclistas que andan sin luces. La vida no tiene una limitación, ya empezó y no hay límite en el cupo porque la vida no tiene límite”, manifestó Cruz.