¿Qué pasará con los juegos infantiles en plazas, los cartoneros y los artistas callejeros?

En el marco del plan de reordenamiento del área centro, Susana Pontussi, interventora de Espacios Públicos, en CNN Salta, explicó que se avanzó en regularizar la situación de los juegos infantiles que funcionan en las diferentes plazas, como así también la actividad de los artistas callejeros y de los recuperadores urbanos de residuos.

Con respecto al primer punto, indicó que en los próximos días saldrá un decreto reglamentario de la ordenanza vigente, la cual establece que los juegos infantiles, tanto inflables como camas elásticas, podrán estar una cantidad determinada de horas y solamente durante los días viernes, sábados y domingos. “Ellos van a poder trabajar pero vamos a tener el resguardo y la plaza libre el resto de los días”, expresó.

A su vez explicó que implementarán una serie de exigencias, entre ellas, que los peloteros/juegos se instalen a una distancia prudente de un árbol o de una farola y la utilización de grupos electrógenos o sistemas para asegurar que el cableado quede a resguardo.

Por otro lado, se refirió a la situación de los “cartoneros”, cuyo problema principal problema está vinculado a la ubicación y horario. “Hemos hablado con ellos para hacer dos turnos que no estén todo el día”, comentó.

Además propuso determinar los lugares de acopio de material para reciclado para que otros vecinos y otros negocios puedan ir y dejarlo ahí, de manera que sea ordenada. “Yo calculo que esta semana ya lo tenemos totalmente definido”, expresó.

Para finalizar, analizó la situación de los artistas callejeros, que si bien no están regulados por ninguna legislación, deben respetar los decibeles de volumen máximo. “Hasta muy altas horas de la noche, estaban con música muy fuerte, y lo que hemos avanzado con ellos es el no uso de amplificadores, y que no usen una esquina de la plaza por 3 o 4 horas”, concluyó.