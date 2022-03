Tartagal: La niña golpeada acusó a sus dos mamás de las palizas sufridas

Trascendió en las últimas jornadas la noticia de la detención e imputación de una madre y su pareja, por lesiones gravísimas luego de golpear salvajemente a su hija de 4 años, quien fue derivada desde el norte provincial con importantes heridas y signos de maltrato infantil severo.

Quien habló al respecto de este caso fue el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, dando más detalles de cómo se procedió en la causa. “Esto comenzó un 9 de enero cuando ingresa al hospital una menor con lesiones en el estómago; cuando vieron su gravedad fue derivada a Orán y, como no tenía buena evolución fue derivada de urgencia a Salta donde ingresó a terapia intensiva” al Materno Infantil, recordó primeramente al medio Mosconi TV Color.

Sin embargo el fiscal contó que a la médica terapista le llamó la atención las lesiones de la menor –trauma abdominal y una perforación en el duodeno- como así el relato de la madre que dijo que la niña se cayó de una mesa, por lo que radicó una denuncia. Fue cuando personal judicial inició una investigación hablando con la niña, la cual determinó que la madre estaba involucrada en hechos de violencia.

“Se ordena la inmediata detención de la madre y se la imputa por el delito de lesiones gravísimas y agravadas por el vínculo; la niña decía que tenía dos mamás, se determinó que era la pareja”, agregó el fiscal subrayando que se pudo determinar que habían signos de golpes, violencia y moretones que venían desde hace tiempo por parte de la mamá y la pareja, una joven de 25 años.

“En Cámara Gessell, la menor relató que la lesión del estómago fue hecha por su otra mamá, la joven que es pareja de la madre; la niña venía sufriendo maltrato desde hace mucho tiempo, ya se había quebrado el codo y la clavícula”

Sospecha tardía

Mientras tanto el medio VideoTar dialogó con la abuela de la niña, quien está ahora bajo el cuidado de ella y que aseguró que no sospechó de las lesiones de su nieta ni del contexto de violencia de su hija y la pareja, hasta que ya fue tarde.

“Cuando hablé con mi hija me dijo que la nena estaba mal, supuestamente era apendicitis”, recordó la mujer contando que, pese a los antecedentes de lesiones en el codo y en la clavícula, no quiso imaginar nada malo. “No quería pensar mal, mi hija siempre fue atenta, incluso cuando no tenía a la bebé, tenía un perrito que lo cuidaba mucho”, lo comparó.

No obstante dijo que cuando ella se ofrecía a cuidar a la niña, no se la dejaban, que le llamó la atención cuando su nieta dejó de ir al jardín 2 meses antes de terminar las clases y que su hija la afirmaba que la pequeña se golpeaba. “Dije no puede ser, primer la clavícula, ahora esto, algo raro está pasando”, comentó.

Por último contó cómo se encuentra la pequeña actualmente tras todo lo que sufrió: “La bebé está mejor ahora, los médicos hicieron de todo porque era una operación riesgosa, arriesgada, fue un mes muy estresante”.