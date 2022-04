Creyó que tenía secuelas del Covid, pero quedó devastada al enterarse del verdadero diagnóstico

Una mujer de 30 años oriunda de Reino Unido vio dar un giro completo a su vida en medio de unas tranquilas vacaciones en Ibiza. Tras ser diagnosticada con Covid-19 su cuadro comenzó a complejizarse y, cuando todo parecía disfrute, una noticia devastadora la sacudió por completo.

Sinead Hudson tiene 30 años y se encontraba junto a su esposo disfrutando de la playa cuando ambos comenzaron a sentir diferentes síntomas que relacionaron al Covid-19. Como se aconseja, la pareja se hisopó y, efectivamente, habían contraído el virus. Pero la enfermedad se presentó diferente en los organismos de ambos: mientras él tenía síntomas moderados, ella se sentía cada vez más y más débil.



“Me sentía débil y cansada pero él no tenía nada. Pensamos que afecta a las personas de distinta manera”, le contó Sinead al medio The Sun. Transcurridos los días que los especialistas indican para que la enfermedad se retire del organismo, volvió a hacerse un test de PCR, que finalmente dio negativo.

Pero Hudson sabía que algo no andaba bien. Los días corrían y los síntomas no cesaban: “Tomaba paracetamol para bajar la fiebre pero cuando se iba el efecto, volvía a subir. A mediados de enero estaba tan enferma que no podía ni comer”, rememoró, y contó que, en ese momento, creyó que se trataba de un efecto secundario del coronavirus a largo plazo, como muchos de los que salen en las revistas científicas.

Pero un día amaneció con 41°C de fiebre y, como ella misma definió, “delirando”. Tras ese primer episodio de fiebre extrema, Sinead y Rob mantuvieron una discusión y la muchacha terminó internada en urgencias. En ese momento, ella continuaba creyendo que se trataba de secuelas post Covid y que todo era un cuadro normal por haber atravesado la enfermedad, que se controlaría con un poco de medicación.

Tras unos cuantos días de estudios y análisis, la chica recibió la noticia más punzante de su vida: “Tenés una leucemia aguda” disparó el médico, como pudo, ante los ojos de Hudson, totalmente desencajados.







La joven fue diagonsticada con leucemia linfoblástica aguda.

“Todo se puso blanco. Mis oídos zumbaban, mi cerebro se había detenido y no podía asimilar nada de lo que me estaba diciendo. Tuve un sentimiento abrumador de que quería vivir, no sé cómo explicarlo”, pudo reconstruir la joven.

Concluidas sus vacaciones en España, la pareja tomó el primer vuelo a Reino Unido y, al descender del avión, fueron directamente para el centro médico Royal Berkshire Hospital en Reading para iniciar su tratamiento. Tras otra batería de estudios y observaciones, los nuevos profesionales reafirmaron el diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda.

Según cancer.gov, esta enfermedad es un cáncer de la sangre por el que la médula ósea produce demasiados linfocitos - tipo de glóbulo blanco - inmaduros, lo que aumenta los riesgos de sufrir infecciones. Algunos síntomas frecuentes son la fiebre y las hematomas en la piel.









Actualmente, Sinead Hudson realiza campañas benéficas a través de redes sociales para recaudar fondos y crear conciencia sobre la leucemia.

Sinead aceptó enseguida someterse a un tratamiento de quimioterapia, como la alternativa eficaz que le presentaron los médicos para combatir la grave enfermedad.

A la par, la chica comenzó un proyecto benéfico junto a “Leukemia UK” , donde a través de las redes sociales trabaja para crear conciencia y recaudar fondos en post de “desarrollar tratamientos más amables y efectivos para pacientes con cáncer de la sangre”.

Con el apoyo médico y emocional de su familia, Sinead se encuentra respondiendo favorablemente al tratamiento, aunque los profesionales no descartan que requiera un trasplante de células madre: “el viaje recién comienza”, subrayó ella. /Crónica