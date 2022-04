Ecuador-Argentina: Publicaron el audio del VAR que sancionó el polémico penal

La Selección argentina se fue con bronca de Guayaquil. Es que, más allá que alcanzó los 31 partidos invicta, sufrió el empate de Ecuador en la última jugada por un polémico penal, que el brasileño Raphael Claus sancionó después de revisar en el sistema VAR y donde modificó su postura, según quedó revelado este miércoles cuando Conmebol hizo público el audio de la charla con el colombiano Nicolás Gallo.

"Para mí es posición natural", dijo Claus, evidentemente cuando hablaba con los futbolistas que lo rodeaban dentro del campo de juego del estadio Monumental de Guayaquil. Mientras tanto, empezaban los chequeos de Gallo, a cargo del sistema de videoarbitraje.

La charla entre el árbitro principal Raphael Claus y el colombiano Nicolás Gallo, encargado del VAR, que determinó la sanción del penal por mano de Nicolás Tagliafico.

A los 42 minutos del complemento, Gonzalo Plata impactó de cabeza entrando por el centro del área, Nicolás Tagliafico estaba de frente pero en primera instancia no pareció haber un desvío en la pelota, antes de una fenomenal atajada de Gerónimo Rulli.

Después de un rato, cuando se detuvo el juego, el VAR convocó a Claus a repasar la jugada a un costado del campo de juego, las repeticiones que se mostraron en la transmisión oficial no fueron concluyentes ni tuvieron una ampliación en la imagen.

Sólo había dos cámaras en las que se percibía el roce que el propio Tagliafico reconoció que hubo en la mano, pero que justificó que se dio en su intento de esconder el brazo. Fueron imágenes desde atrás y frente al arco capturadas por cámaras en la tribuna, pero no la que estaba a pie del campo de juego.

"Tagliafico me dijo que le pegó en la mano, pero que la tenía pegada al cuerpo", aseguró Rulli, una vez finalizado el encuentro. "Me da impotencia. Rulli quizás me malinterpretó, porque yo le dije que sentí un roce y efectivamente intenté esconder el brazo. El referí dijo que como intenté bajarlo cobró el penal, pero justamente quise esconderlo", sostuvo por su parte el lateral izquierdo.

"Gallo, si toca es posición natural", repitió Claus mientras el colombiano, encargado del VAR, pedía más opciones de la jugada para poder convencerse de citar al árbitro principal a chequearla en el tótem ubicado en el centro de la cancha.

Finalmente, luego de ver el supuesto punto de contacto, el árbitro brasileño se convenció y, como marca el protocolo, anunció su decisión: "Voy a salir con penal y tarjeta amarilla para el número 3".