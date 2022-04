Luis Ventura, fulminante al ver las fotos de Wanda Nara: "Es un matambre"

Luis Ventura fulminó a Wanda Nara y la calificó de “matambre” por una producción de fotos que le acercó la representante antes de saltar a la fama.

El periodista recordó el inicio de la representante en los medios, con la filtración de que tenía un calzoncillo de Diego Maradona: “Fue una avivada, en realidad el que inventa toda esa movida es Aldo Funes".

"Aldo Funes tenía la vedette más joven de la revista argentina, es más, tenía una menor de edad, Wanda era menor, no podía haber subido a la marquesina y al escenario, tuvo que tener permisos e hizo un montón de cosas", explicó Luis.

Ventura recordó que Aldo "venía a golpear y a raspar, Wanda no entraba por ningún lado. A ver, no es esta Wanda estéticamente que vemos hoy, era una chica que había que acomodarle la estética un poco".



"¿Cómo nace la vedette virgen? Después ella dijo que no, ella lo cuenta después. El calzoncillo hay dos versiones, una que era del cámara y había otra que decía que era de Clerici. Pero más allá de eso, entonces yo a los cronistas que estaban allá, les pido una nota con Wanda que era la chica del momento", rememoró el panelista.

Ventura cerró con la opinión fulminante sobre la sesión de fotos de Wanda porque “entonces me traen unas fotos de una chica que no tenía noción del peor horario para fotografiar, que es el mediodía, se había hecho fotos al mediodía, la habían hecho rodar en la arena, cuando vi las fotos dije esto es un matambre que no puedo publicar".