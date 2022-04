El hombre discapacitado que cayó de un colectivo pide más unidades especiales

La semana inició con un caso lamentable ocurrido en El Carril, protagonizado por Cesar Mamaní, un hombre de 55 años que se moviliza en silla de ruedas. El hombre se encontraba a borde de una unidad de Saeta y al momento de descender en su destino la ayuda recibida no fue suficiente y terminó cayendo al asfalto.

Según relató el hombre, es un calvario diario esperar que pasen los colectivos de piso bajo. Estas unidades están pensadas para personas con discapacidad y cuentan con rampas y espacios para personas en sillas de ruedas. “Estábamos esperando el colectivo piso bajo, pero el chofer nos avisó que no estaban funcionando y tenía que subir a uno normal. Teníamos que ir sí o sí a la ciudad así que subimos, siempre con predisposición del chofer, no tengo de que quejarme sobre el chofer”, comentó Mamaní.

“En 2018 ya hicimos una marcha pidiendo más unidades con piso bajo. Antes había tres unidades así en el recorrido, después dos, ahora una y nos dicen que ya no está en funcionamiento”

El accidente sucedió al momento de volver hacia El Carril. Así como señaló Mamaní, estuvo esperando durante dos horas un colectivo especial en las intersecciones de Pellegrini y San Juan, sin embargo la espera fue en vano porque terminó subiéndose a una unidad normal.

“Subimos bien y cuando estábamos llegando me acomodé para bajar pero se trabó la rueda y se incrustó en la escalinata. El hombre que me ayudaba hizo fuerza y terminé cayendo al piso”, comentó el hombre.

A partir de ese momento, César perdió el conocimiento y despertó en el hospital, donde lo tuvieron en observación durante el resto de la jornada antes de darle el alta.

Antes de finalizar, el hombre dijo que el lunes próximo se manifestarán en la zona, pidiendo unidades especiales. “Si no tenemos respuestas tomaremos medidas en la ciudad de Salta. No queremos llegar a esas consecuencias pero esto viene de hace rato y no tenemos respuesta”, concluye.