Avanzan las gestiones para que Francesca pueda tener un hogar y dejar el Materno Infantil

El jueves conocimos la historia de Francesco Angelina de 3 años oriunda de Rivadavia Banda Sur, quien padece una enfermedad terminal y necesita una vivienda en nuestra capital para poder dejar luego de 3 años el nosocomio Materno Infantil, con el correr de las horas el pedido de Josefina, mamá de la pequeña llegó a las autoridades y espera pronto recibir buenas nuevas.

InformateSalta logró hablar con Josefina Illesca, mamá de Francesca durante la mañana de este viernes a fin de conocer los avances en su pedido y nos contó "Ayer me escribió desde la Subsecretaría de Asuntos Institucionales de Gobierno, quienes me pidieron los datos y me preguntaron que era lo que necesitaba" por lo que se supone la gestión está en proceso.

La joven mamá expresó su deseo de quedarse definitivamente a vivir en Salta "Yo no estoy obligando a que el gobierno me regale nada. Estamos pidiendo porque nosotros queremos que ella pueda salir del hospital. Angi desde el Marzo de 2020 estaba con alta, ya podía ingresar a su domicilio y nosotros al no tener vivienda nos quedamos en el hospital".

Josefina además explicó que ella en Rivadavia Banda Sur no tiene vivienda y vivían con sus papás, sumado a que la pequeña debe seguir controlándose en el nosocomio.

"Allá no tengo vivienda, estoy sufriendo, todo este tiempo se lo dedique a Angie y mi intención es seguir acá" concluyó la joven a la espera de recibir novedades.