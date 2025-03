Piden ayuda urgente para abuelos y nietos que enfrentan una vida de extrema pobreza

Una vez más llamamos a los corazones solidarios salteños a sumarse para ayudar a un matrimonio de adultos mayores, compuesto Evelian Salaina y Felisa, quienes tienen además sus nietos a cargo y viven en condiciones infrahumanas en una comunidad aborigen en General Enrique Mosconi.

"A veces vivimos con un poquito de polenta"

Felisa contó a través de los micrófonos de Multivisión el duro momento que pasan viviendo a la intemperie, sin alimento y sin la posibilidad de trabajar, ella por estar a cargo de sus nietos y su marido, que perdió la vista.

Ante tal situación, indigna, de los abuelos es que los vecinos de la comunidad decidieron convocar a los medios para pedir ayuda.

La mujer dijo: "Nosotros nos hemos venido porque no hay nada en el Chaco, no hay nada. Tengo dos chicos a cargo. Andamos pidiendo por ahí. A veces vivimos con un poquito de sémola, vendemos gallinas. Pero no hay nada".

En medio de alimañas, esta familia busca la ayuda de la gente, con alimento, ropa, colchones, frazadas, calzados y quizás poder levantar un lugar donde vivir en condiciones dignas.

Una vecina se sumó a este pedido con lo que tengan o puedan ya que no tienen nada.

Pueden contactarse al 3873430857 y tenderle una mano a esta familia que vive en condiciones inhumanas.