"Soy su novia": Alina Moine confirmó su relación con Gallardo tras visitar Salta

Esta mañana InformateSalta se hacía eco de la visita que tuvo la provincia del DT de River Plate, Marcelo Gallardo quien estuvo recorriendo tierras cafayateñas donde no solo protagonizó un divertido momento con unos lugareños, sino que además fue visto junto a la periodista deportiva Alina Moine.

Con los rumores sobre la relación entre ambos, la misma Alina salió a confirmar que está en un noviazgo con el entrenador millonario, dando punto final a las especulaciones que hubo.

En el programa Socios del Espectáculo, una de las integrantes del ciclo de la señala porteña El Trece comentó que habló con la periodista del asunto: “Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo…”. “Yo no soy clandestina”, fueron las palabras que replicó la socia de boca de la periodista.

“Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, reveló la panelista, y agregó: “Marcelo Gallardo y su ex se separaron hace años y ahora arrancó con Alina un vínculo ultra sólido y de familia ensamblada”.