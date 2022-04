En solo 3 meses, hubo más de 70 cortes de rutas en el norte salteño

No son los piquetes que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los acampes en la avenida 9 de Julio, pero se le parecen en cuanto a los inconvenientes que causan y el malestar social de quienes necesitan circular: se trata de los cortes de rutas en el interior provincial, más precisamente del norte provincial.

Han sido varias las veces en que nuestro medio se ha hecho eco del descontento de la sociedad que debe circular por las distintas rutas que conectan las localidades del norte salteño entre ellas y el resto de la provincia, complicaciones generadas por los cortes, protestas y manifestaciones de distintas organizaciones, entidades y movimientos sociales que encauzan múltiples demandas.

Las voces que han hablado del problema de los cortes han sido múltiples. Una de ellas fue la de Adrián Zigarán, interventor de Salvador Mazza quien indicó que durante el 2021 realizaron más de 300 denuncias de cortes de rutas, que fueron documentados y elevados a la Justicia Federal. Otra voz fue la del gerente de Prograno, Lisandro De los Ríos, el cual dijo a nuestro medio: “Nos están preocupando los cortes de ruta en el norte, todos los días en la ruta 34 o la 86 hay un corte y ya por cualquier motivo, los camiones y tractores no pueden andar, no se pueden llevar los insumos, la gente no puede ir a trabajar”.

En ese contexto, un vecino de la ciudad de Tartagal, quien se presentó como Diego Solari, se comunicó al WhatsApp de InformateSalta para compartir el registro que realizó de todos los cortes de rutas que han tenido lugar en este primer trimestre del 2022, para respaldar su “indignación y agobio” ante esta problemática.

¿Qué dicen esos números que este tartagalense estuvo recopilando?

- En el primer trimestre del 2022 hubo un total de 75 cortes en las rutas del norte salteño.

En el en las rutas del norte salteño. - De ese total, 43 fueron en la Ruta Nacional 34, mientras que otros 32 se concretaron en la ruta nacional 86.

De ese total, mientras que otros - Se realizaron 232 denuncias por dichas interrupciones en el tránsito vehicular.

Se realizaron 232 denuncias por dichas interrupciones en el tránsito vehicular. - En 87 días, el 34% tuvieron cortes a lo largo de 5 sitios de la RN 34 (30 días).

En 87 días, a lo largo de 5 sitios de la RN 34 (30 días). - En 86 días, el 27% tuvieron cortes a lo largo de 7 sitios de la RN 86 (23 días).

“Desde el año pasado llevo una estadística de cortes y denuncias que le comparto. Necesitamos visualizar esta problemática para lograr una solución definitiva”, manifestó Solari a nuestro medio junto a las estadísticas que recabó en este tiempo, dando una base numérica que respalda la cantidad de cortes que han acontecido solamente en estos tres meses.