La sequía complica Salta: las siembras están atrasadas y está muriendo ganado

Por estos días hay preocupación en el país en torno a la sequía que está causando problemas en distintos sectores, principalmente en el agropecuario y ganadero. Esta complicación no escapa a la provincia de Salta donde no se llegó a sembrar a tiempo, las temperaturas no están ayudando, el suelo no tiene humedad y el ganado está empezando a morir.

Así fue el panorama que supo indicar a InformateSalta el gerente de Prograno, Lisandro De los Ríos, quien primeramente contó las complicaciones de las siembras que están atrasadas. “La campaña de verano de granos gruesos está atrasada un mes y medio, hasta el martes que recién llovió y lo que se pudo hacer en diciembre, solo se sembró un 25% de soja y solo un 10% de la superficie del maíz”, aseveró.

A esto hay que sumar las altas temperaturas, sobre todo al este y norte de la provincia donde prácticamente no llovió y los suelos no tienen humedad. “Las plantas no tienen de dónde sacar agua y es grave, en lo ganadero es peor porque a esta altura ya debería haber pasto, pero hay campos sin pastos, esto en otoño será más complicado”.

Para agravar más las cosas, De los Ríos confirmó que hay animales que están muriendo. “Sobre todo en Rivadavia, los pequeños y criollos productores no tienen bombeo de agua, los pozos y madrejones se secaron, están perdiendo animales porque se mueren de sed y no tienen para comer”, aseveró de la problemática.

“Es grave y lamentable la situación, es un panorama incierto y complicado”

Con estos condimentos, la gente del campo mira al cielo y suplica por precipitaciones que ayuden a recuperar algo del trabajo y que no haya más perdidas, las cuales ya se anticipan como importantes, sin dejar de decir que serían millonarias. “Al tener un rendimiento menor, ya se está suponiendo que habrá pérdidas, faltarán kilos y eso impacta sobre todo en los pueblos del interior”, no lo descartó De los Ríos.

Ya con tratativas con el Gobierno de la Provincia, más precisamente con el Ministerio de Producción de Salta para ver qué medidas tomar o que paliativos aplicar para dar alguna mano al sector, un último problema son los cortes en los caminos. “Nos están preocupando los cortes de ruta en el norte, todos los días en la ruta 34 o la 86 hay un corte y ya por cualquier motivo, los camiones y tractores no pueden andar, no se pueden llevar los insumos, la gente no puede ir a trabajar; puede ser válido o no pero vivimos con las rutas cortadas”, sumó para concluir.