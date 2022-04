Comedores escolares: "Se logró una suba de 50% en las partidas"

Durante la sesión ordinaria que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, se aprobó un proyecto que busca el incremento de las partidas presupuestarias que reciben los comedores escolares de los diferentes establecimientos educativos de la provincia, denunciaron que el plan nutricional no se está cumpliendo. Al mismo tiempo InformateSalta pudo saber que hoy una escuela de jornada extendida en el interior de la Provincia recibe $55 por cada niño para darles de comer.

Con este contexto y situación puesta sobre la mesa, la coordinadora general del Plan Provincial de Nutrición y Educación Alimentaria Comedores escolares, Mónica Vegas, quien detalló cómo van avanzando en la atención que están realizando para que los chicos reciban su ración diaria de comida, adecuándose a las necesidades y buscando siempre optimizar la calidad alimenticia para una nutrición correcta de los estudiantes.

“Arrancamos con casi el 100% de los comedores escolares con sus distintas modalidades, refrigerios, almuerzos, para los niños albergados, de jornada completa”, rescató primeramente Vegas agregando que, si bien tuvieron problemas en algunas escuelas donde habían que concluir arreglos edilicios, estos se pudieron terminar y los chicos pudieron recibir su asistencia alimentaria de todos los días.

En este punto destacó que están trabajando en toda la provincia y que en marzo “se logró un incremento del 50% para las prestaciones alimentarias, montos que dependen de cada modalidad de asistencia, si es refrigerio o albergue, por ejemplo, son diferentes”, aclaró la funcionaria.

Algo que Vegas puntualizó es que siguen lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud de la Nación, pero al mismo tiempo teniendo presentes que no todas las asistencias son iguales. “Los hábitos en la Puna no son los mismos que en Rivadavia, por eso estamos trabajando en la incorporación de elementos autóctonos para preparar los alimentos, para que los niños no modifiquen sus hábitos alimentarios, queremos incorporar en la puna la papa andina o en Rivadavia la harina de algarrobo para los panificados”, ejemplificó sobre esta mejora.

Un último dato que agregó la funcionaria es que en Salta Capital tienen participación en algunos establecimientos pero no en todas, ya que se desarrolla el programa de la Copa de Leche. “Nosotros cubrimos el interior de la Provincia, si bien tenemos 40 escuelas en Capital, lo hacemos en escuelas técnicas por ejemplo, donde los chicos se deben quedar para talleres en la tarde”, indicó para concluir.